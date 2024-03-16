衝擊立會案藝人王宗堯罪成　判囚74個月

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案兩名被告劉頴匡和鄒家成，以及藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，其中8人早前已認罪；餘下王宗堯等6人則否認暴動罪受審，法庭裁定包括王宗堯在內的4人暴動罪成，餘下兩人暴動罪脫但進入或逗留在會議廳範圍罪成。法官今（16日）處理上述14人的判刑。法官指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，極其嚴重。暴動罪成的12人被判入獄54個月20天至82個月，其中王宗堯被判入獄74個月，餘下兩人則被罰款。

14名被告中，6人否認控罪受審，被裁定暴動罪成的4人是王宗堯（45歲）、吳志勇（28歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（26歲）；暴動罪脫，進入或逗留在會議廳範圍罪成的是黃家豪（24歲）、馬啟聰（32歲）。法官判刑時指，王宗堯曾和示威者互動，即使他只是短時間逗留，亦可構成鼓勵在場者，不論是否知名人士，法官認為其參與程度屬最低級別，判他入獄74個月。

案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021