屋企有姐姐就唔使用平安鐘？

不少長者即使有工人照顧日常生活，亦使用「一線通平安鐘™」服務， 以獲得7/24全天候緊急支援及全面關顧服務，守護居家安全及健康。（客戶提供）

【營業資訊】跌倒險失救 幸家傭及時按「一線通平安鐘™」 伯伯：撳鐘求救仲快手！

家中高堂辛勞大半生，作為晚輩或子女，妥善照顧及關心長者是盡孝的表現。不過，大部分香港人既要工作、又要有自己家庭，獨居長者及「以老護老」等情況愈見普遍，不能同住或無法全職照顧長者的子女，或會聘用外籍家庭傭工擔任照顧角色。然而，單靠「工人姐姐」又是否能為長者提供充分照顧，達致居家安老? 根據長者安居協會「一線通平安鐘™」近三年數據，逾六成「一線通平安鐘™」用戶為獨居長者或雙老家庭，當中不少有家傭照顧仍使用平安鐘，而有用戶就以親身經歷，鼓勵長者家人替家中摯親安裝平安鐘，以獲及時支援。

87歲陳伯伯（化名）雖有外籍家傭照顧，但仍長期使用「一線通平安鐘™」。獨居多年的陳伯表示，雖然家人有安排「工人姐姐」照顧他的日常起居，但由於言語不通，陳伯會使用「一線通平安鐘™」服務，找支援中心姑娘替他向姐姐翻譯，日常又會教導姐姐，萬一自己遇到意外，即按鐘求助。事實上，伯伯亦曾經遇上驚險意外，一次他不慎在浴室跌倒，動彈不得，姐姐卻因十分驚慌而不懂反應，幸好她仍懂按鐘求助，雖未能清楚向支援中心職員説明情況，但經驗豐富的職員已意識到伯伯有危險，即時召喚救護車，並指示姐姐不要隨意移動長者，一邊安撫伯伯情緒，一邊陪二人直至救護人員到場。

驚險過後，伯伯經治療後已康復出院，對於在緊急時刻獲「一線通平安鐘™」及時支援，他感到非常安心，「有咩事㩒鐘求救仲快手」。而隨着年歲漸長，身體每況愈下，伯伯指出即使有家傭同住，仍十分需要平安鐘，「好彩有『一線通平安鐘™』先救到我」。

「創會元老」平安鐘維修師傅 以真心「身兼數職」

27年來，「一線通平安鐘™」提供全天候24小時全面支援服務，守護長者平安，而當中少不了一眾時刻待命、默默付出的幕後職員。王楚蓉（蓉姐）在長者安居協會創會不久即加入成「創會元老」，原本從事電子廠工作的她，機緣巧合下轉行成為一位維修平安鐘的「師傅」，多年來見證協會發展。二十多年來，蓉姐見證著平安鐘由有線轉型為無線，機身亦愈來愈輕巧，乃至推出智能手機專用一線通智守護®APP。

與協會一起成長、進步，蓉姐亦提及到當中苦與樂，最深刻可說是數年前新冠疫情期間，維修師傅要配合防疫措施，戴口罩、手套，並攜帶消毒液等防疫物資上門工作，亦要趕及為長者用戶安裝平安鐘或解決其他平安鐘機身技術問題，讓他們能盡快正常使用服務。「有啲老友記確診咗，唔想你上去，未確診嗰啲又驚你傳染佢，其實都好矛盾……」而每次上門工作，蓉姐除了是負責幫助用戶安裝平安鐘的「師傅」外，她還「身兼數職」: 一時是「聆聽者」，一時更充當「速遞員」。

作為一位資深師傅，蓉姐知道很多長者都比較容易感到寂寞、苦悶，而獨居長者更甚。因此，蓉姐上門工作時，亦會聆聽老友記述説往事或瑣碎日常。「有個人聽佢講，佢講咗出黎都會舒服啲，可能實際未必真係可以幫到佢，但佢講完都會釋懷啲」。另外，當蓉姐發現有老友記家中物資不足時，亦會化身「速遞員」，在上門工作時順道為長者送上物資，為長者「雪中送炭」，解長者燃眉之急，「好多老友記自己一個人住，生活上未必照護得自己咁好，唔識得搵人幫佢。」

在一個崗位能堅持20多年，蓉姐笑稱，「因為懶！」玩笑背後，從與蓉姐的互動，不難發現她默默地以一顆真心「身兼數職」，每日的工作遠不止維修平安鐘這樣簡單。

適逢成立27周年，長者安居協會發起「全方位守護您」優惠活動，呼籲長者善用樂齡科技，無論身處室內或室外，均可得到全方位保障，安享無憂樂齡人生。