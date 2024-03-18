無綫76歲綠葉王陳狄克猝逝　《逆天奇案2》成遺作

無綫綠葉王陳狄克日前不適，送院後猝逝，享年76歲。消息指他於本月（3月）15日離世，入院時醫生告知患肺炎，生前身體向來健康，數月前還與友人飲茶見面。據知日前演藝人協會亦有通知他出席春茗晚宴，但他就未有出席。陳狄克身後事交由家人處理，演藝人協會也有致意。

陳狄克16歲入行從事幕後工作，進入麗的電視擔任武指，後來擔任《中國殺人王》嘅男主角，轉職幕前，八十年代轉投無線，任武術指導和演員，46年來擔任過百綠葉角色，包括綁匪、毒販、獸父等，成為「御用奸角」。

與陳狄克合作過的視帝陳展鵬，接受東網訪問時坦言不知陳狄克已逝世一事，他謂：「我都係啱啱睇報道先知道，我都希望唔係真，佢真係睇住我成長，由我讀訓練班嗰陣開始就會作，嗰陣仲係同佢合作得最多，近期反而少啲，之前《逆天奇案2》都有同佢再合作，所以我都希望件事唔係真。」

無綫方面發聲明，指資深藝員陳狄克上周五（15日）因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。陳狄克1979年中加入無綫大家庭成為合約藝員，服務至今45年，先後參與多套劇集拍攝工作，當中包括：《親情》、《萬水千山總是情》、《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》系列、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《歲月風雲》、《法證先鋒》系列、《愛·回家》、《老表，你好嘢！》、《使徒行者》、《反黑路人甲》、《痞子殿下》、《羅密歐與祝英台》等逾280套，演技出衆，令觀衆印象難忘，尤其演繹江湖中人更是一絕，是以在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。現正播出的《再見·枕邊人》陳狄克亦有份參演，而尚未推出的新劇則有《逆天奇案2》及《神耆小子》。