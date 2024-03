周杰倫杭州騷被網民怒轟　買飛竟然要先畀488人仔充值

周杰倫的杭州場演唱會將於4月18日至21日舉行,昨日(18日)有消息指其官方粉絲App「JayMe」再次開售門票,但歌迷需要先支付488元人民幣(約530港元)成為「超級VIP」,憑「J幣」才能參與搶票,而會員中心提示指一旦開通付費權益,將不再支持退還及退貨政策,引來不少網民熱議及抨擊,有人怒轟:「都在說JayMe是商業公司,難道Jay不擱裏面分錢嗎?」、「跪着丟臉掙錢!」、「最大的黃牛就是官方」。

而周杰倫現正舉行「周杰倫2024嘉年華世界巡迴演唱會」,他日前分別多次於社交平台PO出於澳洲墨爾本演唱會上台上照片,更分別留言:「Day 1 Melbourne. It was really an incredible night!在這讀書或工作的朋友們 想家就聽我的歌吧!」、「Day 2 Melbourne 你們看得開心我也唱得開心,真的唱到停不下來。」似乎相當享受這次演唱會之旅,而其妻昆凌亦有帶同孩子一同捧場。

周杰倫與其母亦有分別到他擔任行李廂的代言巴士廣告燈廂打卡留念,相當搞笑,他亦有PO相留言:「同一片天空,呼吸着同樣的空氣,我的歌陪着你長大,下班下課也有我陪你等車。」