Edan被批教壞隊友！Jer溝女斷正　社交網主動出擊

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）去年被揭瀏覽AV女優的社交網，近日其隊友柳應廷（Jer）則被爆以個人社交帳號溝女！同時有爆料者指Jer的緋聞女友Coey經常在網上舉行演唱會門票大抽獎，當中Jer的門票數量特別多，質疑門票來源。

「鏡粉」對MIRROR的一舉一動尤其關心，連成員在網上的行蹤亦密切關注，去年底Edan𥄫女斷正，被揭瀏覽港產AV女優素海霖的社交網，他及後大方回應，成功「拆彈」。

近日輪到Jer斷正，有讀者報料指他以個人帳號公然溝女，並分享來自討論區的截圖，當中可見該社交帳號有藍剔認證，顯示他連番以私訊回覆一位女網民的貼文，女方直言不敢相信，懷疑訊息來自假帳戶。有網民不留情表示：「一早講要踢走Edan，佢教壞其他成員啦！」、「Jer可能都想學啲網紅，搞番個一日約會。」亦有人認為事件無傷大雅：「男未婚，女未嫁，又冇拍緊拖，Yo吓女都賤男？」爆料者又指Jer疑似用另一帳戶追蹤性感女。

緋聞女友搞抽獎惹質疑

另外，Jer早前被爆與插畫師Coey同遊日本，疑似蜜運，近日有爆料者指Coey於2021年與好友及同事不時在社交網以同一帳號舉行演唱會門票大抽獎，當中包括張學友、陳卓賢及馮允謙的音樂會門票。去年6月中，該帳號更稱有30張Jer的演唱會門票作抽獎，爆料者質疑門票來源是否Jer或主辦單位：「如果佢哋以Agent身份派飛，點解唔直接畀自己啲客，要用隱藏身份去抽？抽到之後啲人要唔要用錢買？」爆料者同時質疑該帳號有否申請競賽牌照，直指如果有人免費獲得門票後再賣出，就涉及利益輸送。