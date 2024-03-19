陳豪馬國明灑鹽花講「長」處　陳瀅勇闖荒島開工

視帝陳豪與馬國明合作拍攝新劇公然鬥「長」，又直指被前輩林嘉華的氣場及人生經歷所懾服。同劇的劉穎鏇則獻出兩個「第一次」，直言要把握難得的機會好好學習。

陳豪、馬國明、劉穎鏇、陳瀅及林嘉華等，日前在前北九龍裁判法院為新劇《執法者們》開工。劇情交代演律師的陳豪與演廉署專員的馬國明，聯手對抗「大鱷奸商」林嘉華，在法庭外針鋒相對，結果陳豪及馬國明慘被林嘉華出言奚落一番！約4年未有返港拍劇的林嘉華全程氣場十足，到導演喊Cut，現場氣氛即大逆轉，眾人「變面」談笑風生。

馬國明坦言與林嘉華有緣分，曾多次合作，陳豪則指前輩健談，由入行、拍戲講到選擇移民，精彩故事令他獲益良多。馬國明笑說：「呢套劇我哋由頭到尾都『隊』住嘉華哥，但佢次次都冇事喎。佢依家一頭銀髮好有型，好啱做呢個角色！」談到二人角色不乏專業術語及冗長對白，他們竟大講有味笑話，陳豪打趣說：「『長』係我哋嘅強項……啲對白呀，一講『長』就咁開心嘅！」他們以文戲為主，動作場面則交由另一男主角黃宗澤負責，笑言期待對方一展身手。

陳瀅荒島拍重頭戲

至於劉穎鏇與陳瀅兩位小花今次對手戲不多，大部分屬於群戲，陳瀅透露稍後會去荒島拍攝重頭戲，笑指佩服劉穎鏇在之前的演出中穿緊身衣「打餐死」，自愧不如。劉穎鏇表示是首次演律師，加上第一次與陳豪結劇緣，心情分外興奮，會珍惜機會好好向對方學習。談到劇中感情線發展，陳瀅說：「今次戲種走『成熟』路線，感情戲方面好淡，最精彩戲份落晒喺反派身上，戲味好濃。」