鄭裕玲自爆被盜用肖像　不覺Edan無禮貌

藝人鄭裕玲（嘟嘟）與歌手洪嘉豪（Kaho）今晚（23號）出席環保活動。嘟嘟自認是環保之人：「可以唔用膠樽就唔用膠樽，自己帶水樽，仲有早睡早起都慳咗電，冬天唔開咁多暖氣，夏天就先開一轉冷氣，之後熄咗佢，但熱得滯先再開風扇，食嘢就唔會食紅肉，多食蔬菜同生果。」Kaho亦言雖未至撥扇降溫，但跟嘟嘟一樣為環保出力，況且體質怕凍多過熱，所以會用水樽飲暖水。

之前兩人合作無間，嘟嘟預告未來再有機會，笑言：「大家都當咗我哋係拍檔啦。」Kaho則笑說：「我係佢條『口靚』，係我大佬，我跟住佢尾，（最欣賞嘟嘟乜嘢？）所有，啲人問我佢有咩缺點，我反而要諗好耐，係諗唔到。」隨即反問嘟嘟可會難於突破自己？嘟嘟都大讚他口甜舌滑，又指Kaho勤力，現成功減磅，而她現時亦會將有難度的稿交給他，Kaho也表示會將嘟嘟的讀稿記入腦。

談到嘟嘟早前訪問MIRROR時，因Edan「劖亂Anson Lo歌柄」而引發雙方粉絲罵戰，她表示不知情，作為主持人完成自己本分就算，其他事無暇兼顧，又勸粉絲勿動氣：「唔好嬲，好少事，將來再訪問過，逐個逐個訪問，（可覺得Edan冇禮貌？）唔係啦，千祈唔好問呢啲咁嘅嘢。」隨即又自爆疑被盜用肖像：「最近喺網上好多冒認我個樣，叫人投資。」Kaho關心問：「你個樣咁獨特都有人冒認？」嘟嘟繼續說：「可能我成日坐定定做訪問，所以畀人攞咗個樣出嚟，再配一把完全唔係我嘅聲出，所以我鄭重同大家講，我係冇叫人投資。」