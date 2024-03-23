黃婉君激罕現身　開腔回應當年2R解散原因

闊別樂壇18年、現年44歲的歌手黃婉君（Rosanne）日前接受電台訪問，宣傳首支個人單曲《帥起來》。在大馬出生、新加坡成長的Rosanne，02年與胞妹黃婉佩(Race)組成女子組合2R出道，千禧年代曾風靡一時囊括多個新人獎。在節目中，Rosanne親解當年2R解散的原因，「當時已經換咗第3、4個經理人，我又差唔多30歲，因為爹哋話女人30歲要結婚，35歲前要生B，我哋計吓時間，如果再搵新經理人再出碟，就好難喺35歲前生BB，當我仲諗緊嘅時候，碰巧我老公求婚，咁唔駛我決定！」

她與丈夫Derek很早訂下婚約，待他在英國修畢牙醫碩士課程後，兩人於09年12月成婚，換言之，2R解散的成因，是因為Rosanne嫁人，她並自爆未出道前，在一次聚會中認識Derek，結婚前已相戀8年，承認當年一直譜地下情是因為事業剛起步，連公司也不知道她拍拖。她結婚後，妹妹Race就去讀金融，之後返回新加坡。2R出道成名後，Rosanne傳過與安志杰拍拖，她說：「大家係朋友，因為當時我同緊我先生拍緊拖。（有冇追過你？）我唔可以講無，大家好似都有少少中意，但最後成為咗朋友。」

Rosanne婚後三年抱兩，一切都是計劃之內，「爹哋想我哋喺35歲前生完B，我真係30歲結婚，33歲就生完，可能不知不覺畀父母洗腦，佢地話唔可以一世做娛樂圈。」婚後生活一直幸福開心，「我係求主想要2個BB仔，冇諗過要生女，因為以前我哋三姊妹，自細睇住爹哋媽咪點樣擔心我哋。」Rosanne並分享妹妹Race的近況，透露Race讀Master及學做地產，因為自己做老闆十分辛苦，「妹妹嫁得好，佢先生年紀比佢大啲，好錫佢，當佢好似公主咁，好幸福。」不過，Rosanne承認當年解散沒有跟歌迷交代，自覺愧對支持2R的粉絲，出完單曲後，有計劃繼續自資出歌，甚至與妹妹復出合唱，答謝2R的歌迷。