Mercedes-Benz全新G-Class發表

平治（Mercedes-Benz ）全新G-Class日前在全球發表，率先帶來的有G 450d 、G 500及Mercedes-AMG G 63，而輸港的將會是G 500及Mercedes-AMG G 63兩個版本，即日起開放預訂，意向價分别約230萬和319萬起。至於期待已久的純電版，廠方表示會在稍後時間登場。

G 500及Mercedes-AMG G 63，分別搭載3.0L 直六渦輪增壓引擎及4.0 V8雙渦輪增壓引擎，兩具引擎皆導入了可短暫提供額外20hp馬力及200Nm扭力輸出的整合式啟動發電機 (ISG) 及48V供電系統。前者的最大馬力及扭力分別449hp及560Nm，後者則為585 hp及850 Nm。傳動方面分別交由9G-TRONIC及AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱負責，從靜止加速到100km/h分別僅需5.4秒及4.4秒。

高離地間隙和長行程懸掛構成了全新 G-Class越野特性的基礎。加上自適應懸掛系統已被列入為標準配置（並提供具有主動液壓側傾穩定功能的AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛系統選配），配合3個機械差速鎖、1個低速越野齒輪減速器等為新G-Class帶來分別241mm和70mm的最小離地間隙及最大涉水深度，並擁有分別達31度、26度及30度的接近角、通過角及離去角。此外，DYNAMIC SELECT除具備Comfort、Sport、Eco及Individual駕駛模式， 現還提供3種額外的越野駕駛模式，包括Trail、Rock及Sand。

隨車科技配置提升了不少。全新的OFFROAD COCKPIT，配備12.3吋數碼儀表及中央觸控顯示屏的最新MBUX資訊娛樂系統，能為駕駛者提供越野駕駛相關數據的概覽，以及支援越野駕駛的功能，例如「透明引擎蓋」功能。此外，支援無線Apple CarPlay™ 及Android Auto和擴增實境導航功能亦屬MBUX系統的標準配備。另還可視乎需要，加配溫控杯架、手能無線充電和由兩塊11.6吋觸控屏幕組的MBUX高級後排娛樂系統等功能。