林曉峰專注開騷　避談第二春

現年53歲的林曉峰（阿Lo）於2002年與康子妮結婚，婚後誕下兩名兒子林寶和林熙，惟2020年9月驚爆已簽紙離婚。回復單身近4年的阿Lo，日前被好兄弟謝天華踢爆搵到「第二春」，阿Lo日前接受東網訪問時未有否認，但就拒作出「戀愛預告」，貫徹其低調作風。

日前被謝天華在直播中篤爆最近「紅粉霏霏」、「好像認識了新朋友」的阿Lo，再被追問是否有戀情時，一臉甜絲絲表示：「佢都冇篤爆到，如果我依家同你講呢樣嘢，咪打散咗我宣傳音樂會個主旨囉，聽吓我啲歌，聽吓個感覺先啦！（你個『春天』到咗？）我真係好忙呀，我唔可以因為咁，搞到自己唔集中做嘢㗎！（有新戀情都唔會公開？）我以前都唔係好講，不過以前多狗仔隊，我又係合作嘅人咪交待囉！」

至於將來是否會再婚？阿Lo認真想了想才表示：「第一我都唔知，第二有冇人可以話畀我知？你永遠唔會知個結果係點，淨係做好依家個過程，有嘅就做好佢，冇亦唔需要特別去強求，我成為歌手身份只係3年，緊係盡量去享受，其他事唔會影響到我。」

阿Lo近日忙於為自己填詞的新歌《曾經被遺忘的人》及本月13日假廣州舉行的音樂會宣傳，他透露新歌歌詞用了3日便完成，因臨急抱佛腳，故在有限時間內「嘔」出來：「3年前做《披荊斬棘的哥哥》，之後做《聲生不息》，佢哋形容我做寶藏歌手，好想唱歌嘅我突然夢想成真，叫我做歌手，仲叫我做寶藏歌手，意思係喺寶藏入面發掘啲古董，加咗呢個稱號真係好感恩，令到好多人留意我，所以歌名叫《曾經被遺忘的人》，一步一步跟住自己節奏去做，遇到機會就捉住去做，直到實現咗夢想，而首歌意思係同自己和解，同時鼓勵吓自己。」

至於音樂會可有向胞姊林珊珊和胞兄林海峰詢問意見？阿Lo笑言：「我舞台經驗仲多過佢哋，我家姐做歌手唔係好耐，阿哥都唔係長時間做歌手，就算攞咗意見都未必啱自己。（佢哋會去支持你？）個場地只係容納到一千人，全部企位，我驚叫咗朋友同家人去，企兩個鐘驚佢哋急尿，怕佢哋搵唔到廁所，哈哈！」阿Lo亦拒絕邀請一班「大灣仔」兄弟陳小春、謝天華、梁漢文及張智霖上台Jam歌，笑言：「我咁難得有個音樂會，不如畀我靜靜哋唱歌，仲要share畀佢哋？佢哋都希望畀個機會我好好哋唱吓歌。」

近年阿Lo在內地發展得有聲有色，猶如第二人生的開始，他直言入行至今遇到很多不同的轉折，但十分精彩：「我由細到大，拍戲突然變咗拍電視劇，電視劇變咗做《獎門人》，跟住好多人識，以為淨係咁，但又有《古惑仔》系列，跟住到自己工作階段，突然又拍電影《黃金兄弟》，跟住去咗拍《聲生不息》、《大灣仔的夜》，我本身人生都好精彩，好難得㗎，我唔係囂張，我發覺我人生真係冇乜低潮，最簡單例子，當年沙士時，我無端端有劇拍《功夫足球》，疫情時喺ViuTV做咗8個節目、拍咗三部戲，跟住上船同蘇志威做咗10場騷，呢啲工作一完成就拍《披荊斬棘的哥哥》，只不過我做嘅嘢大家冇乜留意。」