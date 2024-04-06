星玄｜射手男王鶴棣轉戰大銀幕　孖吳京合演袁和平新作

今日係4月6日農曆二月廿八，射手座嘅朋友就係今日嘅幸運星，事業同財運都上升，喺工作中會獲得滿足感，內地人氣流量男星王鶴棣就係射手座，向來鍾意打籃球嘅佢，早前獲邀出戰NBA明星名人賽，同多位NBA球星較量，球技拍得住專業球員，最終落場21分鐘拎咗18分，係首次中國藝人參賽而贏波，佢仲成為人氣王被輪流集郵，可以話搶盡風頭。其實王鶴棣賽前亦化身小Fans，拎到偶像勒邦占士嘅簽名同合照，王鶴棣呢次真係大滿足啦！

近日王鶴棣為品牌代言大玩髮色，將頭髮噴染成灰藍色，代言相片更喺網上瘋傳，並有「#王鶴棣藍灰噴染發色」一關鍵字，可見其人氣有多高。近日前有指，王鶴棣將轉戰大銀幕，與「內地票房一哥」吳京合演電影《鏢人之風起大漠》，該套電影改編中國漫畫《鏢人》，由名導袁和平執導，唔少網民得悉後，都紛紛表示期待。

至於今日肖雞嘅朋友桃花旺，春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。肖雞嘅鄭裕玲（嘟嘟）自離巢無綫之後，就開設個人視頻平台，不時訪問各大名人，早前更遠赴荷里活，親身訪問新一代男神添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）及人氣女星Zendaya，之後仲喺當地旅遊添，見完男神，就梗係春風滿面喇。