Diddy涉多宗性侵指控一身蟻！兒子同涉性侵被告

美國饒舌天王Diddy因多宗性侵強姦指控而被告，上月更因涉嫌性販賣被國安局人員入屋大肆搜查，他的兩名兒子更即場被捕，其中一名兒子Christian "King" Combs 日前就涉嫌一宗性侵及襲擊案件。

據知一名任職遊艇侍應的女子Grace O'Marcaigh日前入稟洛杉磯法院，控告26歲的Christian指於2022年在遊艇內被他性侵及襲擊，並指Diddy協助襲擊，她透露當時是Diddy與家人於法國度假時坐遊艇出海玩。而她表示當時遊艇充滿醉酒的人、名人、性工作者以及毒品。而她深信提供給她以及其他在場女性的飲品或者被落藥，因為她見到好多在場的女性跌倒、驚慌或昏倒，期間Christian堅持與她共飲雞尾酒，之後他就變得「暴力」當她嘗試離開時便猛力捉實她的手臂阻止，並撫她的胸部並吻她的頸、面及手，更嘗試迫她口交。事後，Diddy更向遊艇的工作人員畀錢作「掩口費」。而事件導致她與拍拖多年的男友分手之外，亦令她患上飲食失調以及令癲癇發作。

案件曝光後，Diddy透過律師否認，並表示指控「猥褻且毫無根據」，由「捏造的謊言和不相關的事實」組成。