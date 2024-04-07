冼靖峰夾期出LOONG 9團歌：有新成員會更有火花

組合LOONG 9成員冼靖峰（Archie）與《聲夢傳奇》歌手何晉樂（Rock），今日（7日）為音樂會擔任表演嘉賓。二人受訪時表示希望能有機會一起合作開騷，Archie直言不擔心身為組合成員的身會影響合作：「最緊要出多啲好作品畀大家，唱多啲作品。」他表示剛錄好個人新歌及MV，現正為另一首填詞，至於LOONG 9 組合作則正跟成員夾檔期。Rock表示正做新歌，會參與曲詞創作部分，但笑言不談推出日期因怕會延遲。

提到LOONG 9成軍不足1個月，官方便宣布加入3位排名外的新成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊並分拆成兩隊包括LOONG 9-S及LOONG 9-V，當中3位香港成員不在LOONG 9-S名單，被粉絲質疑有欠公平，Archie對此表示：「明白大家有公平性嘅想法，但更多兄弟加入，可以為團隊帶嚟更多火花，我哋大家都有同組過，大家有默契，喺舞台之下都會有溝通。（冇份喺LOONG 9-S名單會少咗內地發展機會？）冇諗太多分隊安排，都可以係兩隊人都派成員，做唔同類型Crossover，可以畀到大家新鮮感。」身旁Rock即表示也想跟他Crossover，Archie表示二人曾為劇集《青春本我》主題曲合唱，又指《聲夢》15人不少成員也有作曲填詞，將來也可作不同合作。

談到二人有份參與的綜藝節目《聲夢1+2》正在播出，Rock大爆Archie有偶包不敢玩遊戲，Archie笑指自己用心良苦：「因為我參與過內地綜藝節目，知道少講嘢就會少鏡頭，當時大家都鼓勵我講多啲，所以我都想身邊嘅人可以多啲鏡頭。」