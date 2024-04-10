【是日通勝】

農曆三月初二

甲辰年 戊辰月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、飾垣

忌：開倉、動土、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

金牛座：努力付出不會白費，經濟上易獲理想回報。

雙子座：構想最好接近現實，插手的事務不能太多。

巨蟹座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

獅子座：事業與愛情運皆上升，可迎來充實的一天。

處女座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

天秤座：事業遇阻力，溝通問題影響大局，要正視！

天蠍座：謀事力不從心，謹記安守本分，勿多管閒事。

人馬座：說話得體易獲異性青睞，可打破感情悶局。

山羊座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

水瓶座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

雙魚座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）狗 健康差

鼠：拋開雜念，專注工作，得着比預期多。

牛：時來運到，無論做甚麼都有滿意效果。

虎：抽空出外走走，不要把煩惱放在心上。

兔：工作順利，得上司賞識，上位不是夢。

龍：貴人運強，工作如虎添翼，成功在望。

蛇：得力助手現身，事業發展易取得突破！

馬：有獨立思考，工作上有望找到突破點。

羊：財運平平，生活上有不少零碎的開支。

猴：心態正面，行動力強，有利事業發展。

雞：事業運上升，是力爭上游的理想時機。

狗：是日沖煞，健康運平平，睡眠質素差。

豬：財運佳，有利做生意，易獲客戶支持。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

家居布局防小三

最近因為電視劇的熱潮，令出軌和小三成為熱話。在傳統風水學上，家居布局也有些竅門可以預防第三者有機可乘，不妨留意一下住所有沒有犯上這些禁忌，加強和伴侶的穩定關係。

廚房象徵女主人，在廚房擺放鏡子的做法較為罕見，不過現在流行很多鏡面電器，例如大型雪櫃、三角形的抽油煙機等，甚至採用一整排的鏡面廚房電器，打造型格廚房，這就容易出現風水陷阱。過多的鏡面等如鏡子反射，照射看到兩個爐灶，即代表家宅有兩組爐灶，一增為二，象徵會出現兩個女主人，丈夫也難抵抗小三的誘惑。

另外，主人房如有套廁，應該盡量將雙人床與廁門呈對角，避免睡床靠近廁門邊，在風水學上，廁門對床較易影響健康及婚姻關係，睡近廁門的人身體狀況較易受影響，同時也會常出外應酬，增加招惹桃花的機會。

主人房的裝飾、擺設、床單等物品，也不宜全部採用鮮色的設計，主人房過於艷麗，也有機會提高丈夫的桃花運，變相增加小三上門的機會。