健康人生計劃　自我健康管理

【特約報道】不論甚麽年紀，大家都應該關注健康，積極地建立健康目標，及早發現身體不適警號，有助預防慢性疾病和相關併發症。醫務衞生局推出名為「健康人生計劃」的預防工作框架，以全面、強調預防和個人化的健康策略，為市民人生不同階段的健康需要作出指引，增強大家自我健康管理的意識。

規劃健康 度身訂造

香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授表示，「健康人生計劃」是根據市民的性別、年齡和家族病史等因素，度身訂造個人化的健康人生策略，由地區康健中心的醫護專業團隊聯同家庭醫生，協助市民提升健康。他娓娓道來：「計劃內容包括疫苗接種、慢性疾病及癌症篩查、個人健康風險評估、建立健康生活模式等，從而提升市民預防疾病的知識。市民若有吸煙或喝酒等不良嗜好，家庭醫生亦可以為其在政府及社區中尋找相關資源網絡，讓他們能按部就班地改善健康狀況。」黃教授亦強調家庭醫生是市民重要的健康守護者：「並非所有人都能察覺自己身體的毛病，或明白自己應做哪類身體檢查。家庭醫生可按照市民的年紀和身體狀況等因素，提供健康指引，預防疾病。」

建立健康生活模式 病向淺中醫

就如何確保市民跟循醫護為他們訂立的人生計劃，黃教授說：「這關乎大眾健康教育，近年政府透過大氣電波或社交平台等途徑積極鼓勵市民為自身健康投資，亦開始看到更多社區健康教育工作，再加上家庭醫生與其他專職醫療攜手合作推廣及早預防慢性疾病，有助市民重視及遵行健康指引。」若市民在篩查或檢查中發現患上慢性疾病的先兆，家庭醫生會根據其病況作出相應處理，情況輕微的話會先建議從生活和飲食習慣着手改善，有需要時配合服用藥物或轉介至專科醫生跟進。黃教授又指計劃中大部分的疫苗接種和疾病篩查項目都有政府資助，相信可減低市民的經濟負擔。

黃教授呼籲市民到地區康健中心登記並配對家庭醫生，45歲或以上、沒有已被確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，可獲政府資助參加「慢性疾病共同治理先導計劃」，並在私家診所接受糖尿病及高血壓篩查和跟進。另外，地區康健中心擔當個案經理的角色，會為市民安排各項服務，包括由護士跟進和病人自強教育等。

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