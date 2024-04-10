本日日本：潮牌Cafe聯乘　《百變小櫻》餐點精品第2擊登場

以各種甜點造型為主題的飾物品牌Q-pot.，旗下位於表參道的咖啡店Q-pot CAFE.經常和不同動漫合作，最近再度與人氣少女漫畫《百變小櫻》聯名，推出主題餐點及精品。今次活動分為兩期，第一期由即日至4月30日，供應限定餐點「小櫻與知世的Melty Plate」，主角是小櫻的星之杖鑰匙造型蛋糕，旁邊放了鋼琴造型餅乾及一塊士多啤梨馬卡龍點綴。而第二期則由5月1日至26日，限定餐點名為「雪兔與桃矢的Melty Plate」，以兔耳裝飾的慕斯蛋糕代表雪兔，旁邊以小碟盛載着蛋糕，並以香甜的水蜜桃代表桃矢，旁邊的餅乾圖案是兩人就讀的「星條高中」校徽。當然有整個時段都供應的多款餐點，焦點有下午茶套餐，提供多款可愛甜點和鹹味食品，包括有放上基路曲奇餅的磅蛋糕及以小櫻戰鬥服造型的紙杯蛋杯。另外還有「小櫻與小狼的泰迪熊餅乾拼盤」，上面的餅乾造型還原了小櫻與小狼兩人的定情泰迪熊，擺在一起可愛極了。加上「小櫻封印解除芭菲」及「小櫻杯裝雪芳蛋糕」等，統統想先食為快！飲品方面有「小櫻的士多啤梨奶茶」及「小狼的抹茶橘子梳打」等，款款賣相精美，打卡一流。精品方面，有可與飲料一起訂購的原創設計杯墊，採用了閃粉和亮片製作，感覺夢幻。有興趣的朋友記得先在網上訂座！