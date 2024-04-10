世事總係會出人意料，好似有位女攝影師因為搵唔到合心水嘅模特兒，於是便決定親身上陣，卻估唔到竟然一炮而紅，講緊嘅就係呢位美國性感女網紅Kristen Lanae喇！

熱愛攝影

擁有天賦本錢嘅索女，佢哋嘅夢想多數都係做模特兒？咁又未必喎！好似出生於美國俄克拉荷馬州出生嘅Kristen Lanae，樣靚身材正，加埋豐厚朱唇，真係魅力爆燈，不過佢嘅夢想並唔係做模特兒，而係想成為一位出色嘅攝影師，拍出一張張與別不同嘅照片。既然係咁，點解佢會投身模特兒界，之後仲做埋性感網紅呢？咁就要從佢嘅興趣開始講起喇！

Kristen自細便喜歡動漫，每逢有動漫展活動都會參與，而佢父親係攝影師，受對方熏陶下，16歲便拎相機到動漫展為Coser拍攝寫真，憑住高超嘅拍攝技巧，慢慢成為唔少人氣Coser嘅御用攝影師，卻喺一次拍攝活動上，因為有女Coser臨時甩底，於是佢就親身上陣，之後將呢輯Cosplay照放上社交帳號分享，卻估唔到因為性感造型及玲瓏浮凸身材而備受注目。

靚偈魔力

憑呢輯寫真爆紅嘅Kristen，除咗繼續攝影工作外，亦以Coser身份出席各大動漫展，隨住佢嘅人氣愈嚟愈紅，獲得唔少邀請拍攝Cosplay寫真，結果反應理想，就係咁，佢決定成為一位全職Coser，同時展開模特兒事業。

Kristen坦言從未諗過自己會做出乜嘢成績，僅憑住對Cosplay熱愛而出道，卻出乎意料發展得相當順利，不但獲邀喺兩大美國電玩節演出，同時又以性感模特兒身份為男士雜誌拍攝大尺度寫真，展現靚偈魔力，令人氣幾何級上升。正如唔少人氣性感模特兒一樣，佢同時積極發展網紅事業，除咗經常進行打機直播外，更喺2022年5月開設OnlyFans帳號，為會員獻上半裸寫真。要知道Kristen不但喺Cosplay界人氣高企，身材更係相當火辣，半裸上陣嘅寫真自然有噱頭又吸睛，吸金力自然超勁！

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：34G-25-35

雖然Kristen Lanae近年專注發展網紅事業，尤其喺OnlyFans帳號以無底線寫真盡情吸金，但其實佢一直並未停下Cosplay活動，每逢有大型動漫及電玩展舉辦，總會見到佢性感嘅身影。