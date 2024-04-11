香港共享單車品牌LocoBike與中國區Shell攜手　推出全新零碳出行方案

【特約報道】在現今發展迅速的時代，交通成為了城市發展和人們生活中不可或缺的一環。面對傳統交通方式帶來的空氣污染、交通擁堵和能源消耗等問題。共享電動輔助單車作為一種創新的交通解決方案，能夠有效地減少城市交通壓力，同時降低對環境的負面影響。

近日，香港共享單車品牌LocoBike宣佈與Shell亞太區授權商－天瑞企業攜手合作，Shell以鉅能中和品牌「殼移出行」於內地推出校園及度假村出行方案，以新研發電動輔助單車E-LocoBike及電動滑板車Locoter放置於多個校園及景區作園內綠色出行使用。以促進可持續發展及零碳潔淨環境，為大眾提供淨零排放的智慧出行方式。

由Shell及LocoBike共同研發的E-LocoBike、Locoter 以及個人款電動滑板車，將於本月13日至16日於香港會議展覽中心舉辦的香港貿發局香港電子產品展公開展示。現場更有LocoBike及Shell團隊介紹出行方案內容。

校園及度假村出行方案旨在建立全球首個零碳排放交通試驗運行，透過太陽能發電、高效儲能、無線充電和電動交通工具的結合，實現零碳排放的目標。Shell團隊以全球領先技術，整合了光伏發電、儲能技術、無線充電、電動輔助單車和大數據應用，提供了全面的能源解決方案。配合LocoBike所開發的後台技術，結合成新型號E-LocoBike的誕生。

出行方案已於本年初正式推行，計畫目標於分別超過20所校園及景區設置試驗運行站，每個試驗運行站點均設置了太陽能電池板，以及共逾500台能量儲存系統、3000台無線充電站和2000架電動滑板車及電動輔助單車等設備。

通過是次計劃，作為世界著名的能源公司的Shell，以及致力於減少碳排放的香港共享單車公司LocoBike，憑藉便捷共享單車服務和創新物聯網技術，必將為大眾提供更具綠色高效的通勤方式 ，與大眾攜手努力共同邁向綠色未來！

LocoBike與中國Shell合作契機

香港共享單車品牌LocoBike與中國Shell本是各自界別的領導品牌，促成是次合作契機，其中一大原因是雙方都致力以「碳中和」為目標，LocoBike擁有在城市道路的營運經驗，而Shell亞太區授權商天瑞企業所授權的鉅能中和進行封閉式營運的經驗，自然是天作之合。

內地園區兩輪車計劃

在內地園區推出的兩輪車計劃，其實可統一稱為封閉式場域，一個是度假村及遊樂園等，一個為大學大專院校，契機在於，在學校推出兩輪車有助於管理，例如學生自己的車輛不讓進入，兩輪車便起到短途出行的作用，可以有效的解決目前學校裡環境，在園區裡面原本旅客依賴的觀光車上搭配兩輪車更有效地讓旅客擁有自主性遊園的樂趣。而計劃會分為短中長期的目標進行，短期會將雙方的品牌選擇在一個地方作為示範區域，雙方共同的技術也將會透過示範的區域作為中長期的改善指標；中期將會以LocoBike對於海外的發展，鉅能中和將在校園及度假村景區努力；長期則會把短中期的發展形成一個對社會有貢獻的碳中和數據，以利未來全球在節能減碳的指標上盡一份力量。

計劃於不同階段，會投放不同單車數量，預計2000台作為前期目標，當中內地大學、名勝景區等一個區域為100台，會因應每個地方的政策、面積、人文作調整，鼓勵每個人可以利用簡單節能的兩輪車作為交通工具。當有一個好的示範區域，與場地各方共同建立信任，便能令計劃順利推行。

電動車符合安全規範

由LocoBike所開發的人工智能車隊管理系統及大規模物聯網技術、jjplus開發的無線充電技術、鉅能中和的光伏儲能及鉅能中和的的旗下協力車廠，車輛均可達到光伏、儲能、無線充電的功能，並且是自己的後台技術，可以針對營運、推廣、數據形成與用戶的互動。當中最大特點是支援無線充電功能，用於停放時的補電，並且符合安全規範，不管是重量、充電安全、電池，廠方認為再多的特點都比不上安全及符合規範的要求。至於充電站系統的主要特點是模塊化，不論今天需要多少的光伏、多少的儲能、多少的無線充電站，均可以隨時增加及減少，另外車輛在停放充電的時候就是還車的時候，也必須要提到充電站上才完成還車的動作，有利於在亂停放上進行有效的管理。

未來方面，將會致力發展共享車款、個人車款、碳中和目標，並且加速推動電動輔助單車。最重要是香港也有推行此計劃的潛力，因為香港對於國內外市場都是最好的借鑒環境。