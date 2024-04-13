5大「養髮食物」　吃出好髮質

擁有一頭柔順亮澤的及腰長髮，可説是不少女生的一大目標。（互聯網）

擁有一頭柔順亮澤的及腰長髮，可說是不少女生的一大目標。有了精緻的妝容、時髦的穿搭，若配上一頭乾枯、毛躁還發黃的頭髮，則會拉低整體造型的質感；髮質夠好，即便只是略施粉黛也足矣。護髮除了外用護髮素、髮膜和護髮精油外，內服養髮食物也很重要！

養髮食物1：富含蛋白質的食物

頭髮主要由一種叫作角蛋白的蛋白質構成，因此攝入足夠的蛋白質對於頭髮的強韌性至關重要。日常生活中富含蛋白質的食物包括肉類、魚類、豆製品和蛋類，它們為毛囊提供生長所需的養分，幫助頭髮維持天然的強度與光澤。

養髮食物2：含Omega-3 脂肪酸的食物

除了蛋白質，Omega-3 脂肪酸也對頭髮有益，這類健康的脂肪酸常見於深海魚類，如三文魚。它能夠滋潤頭皮，防止頭髮乾燥和斷裂，同時Omega-3 脂肪酸能幫助減少頭皮炎症，從而為頭髮創造一個健康的生長環境。

養髮食物3：含鐵質的食物

鐵質對頭髮而言也是不可或缺，它幫助紅細胞輸送氧氣到毛囊，促進頭髮生長。缺鐵也是導致脫髮的常見原因之一，因為這會導致循環不佳，不利毛髮生長，故此攝入足夠的鐵質對於預防脫髮非常重要，建議可從紅肉、綠葉蔬菜和豆類中攝取。

養髮食物4：含維他命A和維他命B群的食物

維他命A和維他命B群在頭髮的生長的過程中不可缺少，特別是稱作生物素的維他命B7，能有助維持頭髮細胞的健康，而維他命A也能促進頭皮產生健康的皮脂以保護頭髮，建議進食穀物、雞蛋、堅果攝取足夠的維他命A和維他命B群。

養髮食物5：含鋅質的食物

鋅是多種酶的組成成分，有助蛋白質合成、細胞分裂，因此能促進髮絲組織的生長和修復。酶還能幫助維持毛囊的結構完整性和功能，從而促進頭髮的健康生長，可從牡蠣和其他貝類、芝麻籽、南瓜籽和牛肉中補充。