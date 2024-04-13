LOONG 9加人惹爭議　再聘趙天翼為公益大使疑撲火

無綫與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」，由勝出的9位成員組成，分別有奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。不過，隨後在無預警下內地公司再宣布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，分別組成Loong9-S及Loong9-V，宣布三人以Loong 9非限定團成員的身份參與活動。

消息一出震撼全城，由於「Loong 9」由內地娛樂公司樂華管理，加人消息引起不少粉絲不滿，指張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊都同屬樂華，加上他們的名次都不是順位加進去團隊，認為他們自己公司「玩晒」，根本不用去參加比賽。而比賽中第十位的趙天翼的粉絲，曾在社交平台表示不滿，因為趙天翼是第十名，但又卻沒有份加入團隊，令人費解。

Loong 9謎團持續更新，早前官方社交平台宣布Loong 9正式集訓，但被網民發現相中只有內地的九位成員，香港的三位成員未見影，引來三位香港成員是不是已經被踢走揣測。

另外，昨日（12日）亞洲超星團的官方社交平台又突然有事宣布，表示因第十名的趙天翼表現出色，所以聘請趙天翼為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」。消息一出再度震驚粉絲，猜測官方是否想平息趙天翼粉絲的怒火，而特別增設的位置。有網民表示：「乾脆頭18名直接出道就好了」、「安慰獎?」。

《亞洲超星團》官方全文如下：

鑑於《亞洲超星團》選手趙天翼，在《亞洲超星團》節目的歷次公演和決賽中表現出色，受到現場各位導師的高度讚譽和超星製作人的熱捧，尤其在決賽中榮獲節目組頒發的唯一一枚「未來之星」獎，成績斐然！

「LOONG 9」針對選手趙天翼的特色和技藝，聘請趙天翼為「LOONG9兒童藝術教育公益大使」，參加系列公益演出活動。

希望趙天翼同學在今後的日子裡，繼續努力學好文化課，戒驕戒躁，刻苦學藝，互相交流、虛心學習，圓滿完成公司交付的各項公益活動和演藝任務，齊心協力、閃耀亞洲、走向世界！