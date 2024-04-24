網站選25部史上最偉大動作片　吳宇森兩片入圍

美國電影網站「JoBlo」近日選出「電影史上25部最偉大的動作片」，結果80年代經典動作片《虎膽龍威》（Die Hard）當選No.1！

網站認為《虎》絕對夠晒資格獲選為最偉大的動作片，除了男主角布斯韋利士（Bruce Willis）憑影片奠定動作片巨星位置之，反派阿倫歷文（Alan Rickman）、配樂以及片中的一切都好多代表性。而影片出色是因為片中的布斯並不是超級英雄而是一個普通男人，網站形容此片是「最佳動作片」同時亦是「影史上最佳的聖誕電影」。

在十大位置中亦不乏港產片，擅拍動作片的吳宇森的傑作《辣手神探》就高踞今次的動作片排行榜第4位，影片除了是出戰荷里活前最後一部港產片作品之外，亦是吳宇森與「愛將」周潤發最後一次合作的電影。網站認為《辣》是吳導演電影作品的頂峰，曾經有人向美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）講過吳宇森確實有能力拍動作場面，身為「港產片迷」的昆頓即時回答：「係呀，米高安哲羅（意大利雕塑家）都肯定有能力油天花板。」

除了《辣手神探》之外，吳宇森首部荷里活電影《終極鏢靶》（Hard Target）亦榜上有名排第25位。電影網站指片中男主角尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）是影史上其中一名最紅的動作明星，而《終》是他其中一部傑作。吳宇森之外，香港已故武打巨星李小龍的代表作《龍爭虎鬥》亦打入十大排第5位。網站認為《龍》原本可以令小龍成功打入北美市場，但可惜影片於北美上映時小龍不幸離世。

此外，多部大受歡迎的歐美動作片如《轟天炮》（Lethal Weapon）（第9位）、《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional）（第24位）、丹尼爾格力（Daniel Craig）占士邦首作《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）（第23位）、史泰龍（Sylvester Stallone）的《第一滴血》（First Blood）以及續集（Rambo: First Blood Part 2）（第12位及21位）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）3部代表作《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgement Day）、《鐵血戰士》（Predator）和《獨闖龍潭》（Commando）（排第2位、13位及22位）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）的動作新經典《殺神John Wick》（John Wick）系列（第17位）等都有入圍。