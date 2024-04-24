smart #1追加全新Pro+版本

smart香港加推「一換一」售價不到HK$27萬起的全新 smart #1 Pro+ 版，預計最快可於今年7月交付。（互聯網）

為了讓車迷在新電動車「一換一」計劃下仍能盡享稅務優惠，smart香港宣布追加售價不到HK$27萬起的全新 smart #1 Pro+ 版，預計最快可於今年7月交付。

全新smart #1 Pro+ 推出專屬顏色，以宇宙黑車身配上亮光黃車頂，加上全新三幅式設計的19吋合金輪圈，以鮮明設計打造型格外觀。車內更配上Pro+ 版本獨有的閃電灰車廂內飾，與車身外觀形成鮮明對比。

Pro+ 版跟原有的Premium版(後驅)同搭配後軸電馬達及66kWh電池組，最大馬力及扭力同為272hp及343Nm，0-100km/h亦同樣可6.7秒完成。不同的是Pro+ 版WLTP續航距離為420km（較Premium版少20km）；支援7kW AC交流電充電，由10%充至80%需要約7.5小時（較支援22kW AC交流電充電的Premium版，需要多約3.5小時），不過就同支援150kW DC直流電快充，由10%充至80%同只需約30分鐘。

隨車標準配備方面，就比Premium版少咗尾門腳踢感應開關、全自動泊車系統、車外迎賓燈、儀表抬頭顯示及手機無線充電，同埋音響系統改為5個獨立揚聲器，而不是Beats 13 聲道。智能輔助駕駛系統方面，就有BSD側鏡盲點偵測顯示、FCTA車前及RCTA車後橫越預警、LKA行車線輔助等。