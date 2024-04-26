演戲有天分　爾冬陞狠批張栢芝「離譜」

導演爾冬陞（小寶）日前為ViuTV節目《導演．門2》擔任嘉賓。一向敢言的小寶談到當年與張栢芝合作的一些軼事時，竟直言：「佢有啲嘢好離譜，不過好快可以入到戲，你真係吹佢唔脹﹗」

提到哪位演員值得讓新一輩演員學習，小寶表示﹕「女演員方面好難去講…張栢芝，我好耐無見佢。」他直言與栢芝合作時，經常見她於片場講電話，又要照顧座駕爆胎的胞弟，可謂一心多用：「我話爆胎，妳咪叫架拖車幫佢囉，佢真係好鍾意照顧人，咁樣（講電話）好阻礙整個拍攝進度嘛，等到天黑已經冇耐心再等，咪叫Roll機囉！」意想不到的是，栢芝放下電話埋位，即做到他想要的感覺：「佢演完嗰個shot之後，你真係吹佢唔脹！放低電話，就交到（戲）畀你。」

小寶又指栢芝靠「打天才波」：「《忘不了》裏面嘅經歷，同佢生活無關，但佢就好易入到個情緒。有場戲講佢冇錢要執啲菜食，需要好崩潰情緒，我同佢講：『你唔好瞓，我聽日要你好殘嘅樣。』」想不到栢芝即回他：「吓，咁我今晚去蒲！」翌日早上開工，小寶透露︰「佢蒲完嘞，你話佢去到嗰個情緒咩，又唔係！但佢投入到買菜嗰場，好快拍完，每個shot一、兩take就搞掂…如果模仿佢嘅拍嘢方式就大件事嘞！」