轉廢為寶 | 茶葉過期點算好？

不少人家中都會存放不同的茶葉招呼客人或是自己享用，倘若有新口味、新茶上市，便忍不住買，令家中的舊茶就愈積愈多，過了最佳嘗味期限，甚至因為保存不當而導致食品安全等問題。網上就流傳過期茶葉和用過茶包還有多種用途，包括美容、家居清潔和園藝方面，快來試試吧！

1.美容護理

茶葉可以用作肌膚和毛髮的天然護理產品。由於茶葉含有豐富的抗氧化劑，如兒茶素，能夠幫助肌膚抵抗自由基的損害，因此可自製抗衰老茶葉面膜。只需以壓縮面膜紙或化妝棉吸滿茶葉水，敷約10分鐘後洗淨即可。此外，含有咖啡因的的茶葉如綠茶、紅茶，還可以促進血液循環，不妨將用過的茶包放入雪櫃，翌日早上再敷眼。冰涼的茶包和當中的咖啡因成分能有效減少眼部腫脹和減弱黑眼圈。女生們都希望擁有捲翹、纖長的睫毛，據説茶葉水能促進睫毛生長，只需以棉棒蘸取小量茶葉水並擦拭在睫毛根部，堅持下去就能擁有纖長濃密的眼睫毛。

相1：只需壓縮面膜紙和茶葉水，便可自製抗衰老茶葉面膜。（互聯網）

相2：用過的茶包可以冰凍後敷眼，當中的咖啡因成分能有效減少眼部腫脹和減弱黑眼圈。（互聯網）

相3：以棉棒蘸取小量茶葉水並擦拭在睫毛根部，堅持下去就能擁有纖長濃密的眼睫毛。（互聯網）

2.家居清潔

茶葉中含有鹼，是天然的去污法寶，將茶包或茶葉以熱水沖泡，等待片刻，直到茶水變成較深的咖啡色，再將百潔布、抹布浸泡在茶水中，然後清潔碗筷、廚房枱面，便能有效去除油污。另外，茶葉中的鞣酸，還有殺菌、除異味的作用，可以將用過的茶包放在雪櫃吸附異味，但最好三天一換避免發霉；也可將乾燥的茶包、茶葉放在衣櫃、鞋櫃，既能散發出清香，還能驅除濕氣。如果家中有木製家具或是木地板，可以用軟布蘸取茶水輕輕擦拭其表面，能除去灰塵並回復木製品的光澤。

相4：將百潔布、抹布浸泡在茶水中，然後清潔碗筷、廚房枱面，能有效去除油污。（互聯網）

相5：用過的茶包能放在雪櫃吸附異味，但最好三天一換避免發霉。（互聯網）

3.園藝用途

許多人都會在家中擺放幾盆綠色植物，美化家居空間，茶葉能作為有機肥料，當中的氮、磷、鉀等元素能為植物提供養分，促進其健康生長。可直接將乾燥的茶葉直接灑在土壤表層，隨後輕輕翻入土堆中。這樣既可作為慢釋肥料，又能改善土壤結構。另外，茶葉中的咖啡因有驅蟲功效，可將茶水裝入噴壺用來噴灑植物表面，或者在植物根部撒上乾茶葉，防止爬行類害蟲。