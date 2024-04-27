產後多久可開始運動？

生完BB之後，到底要休息多久才可做運動？順產與開刀的運動時間表又有多大分別？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，現今孕婦產後都想盡快瘦身，但由於各人體質有異，尤其是剖腹分娩需要休息時間會更長，建議孕婦產後先安心坐月，再從最輕鬆的伸展運動開始。

坐月讓關節及賀爾蒙回復正常

孕婦臨生產之前，會受到賀爾蒙變化影響，使韌帶肌肉鬆弛，目的是為生產作準備，所以懷孕到了後期，即使簡單的走平路也容易出現「拗柴」情況，甚至「甩菠蘿蓋」等奇怪事故，所以孕婦切忌心急，一定要慢慢行。這些身體異常情況，可於產後陸續消退，所以傳統智慧產後要坐月，讓身體好好休息一個月，待賀爾蒙回復正常水平，讓關節也回復正常位置，始回歸產前生活模式。

順產與開刀的運動時間表

運動可使人保持活力和自信，令心情開朗，到底產後多久可運動？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華認為，主要視乎順產還是剖腹，自然分娩的媽媽產後若沒有感到痛楚不適，行動靈活便可以開始做輕量的伸展運動；假如是剖腹分娩，則產後一個月均不建議大動作郁動，目的是避免牽動傷口引致爆裂，展開運動之前應諮詢主診醫生，是否適合做伸展運動或強化運動。

瑜伽導師示範輕鬆伸展運動

孕婦臨盆前容易出現左右肌肉不平衡，原因是胎兒於肚內，長時間壓着腰椎、盆骨的單一邊，所以，不論順產或開刀，產後運動應由最輕鬆的伸展開始，目的是伸展因懷孕導致的肌肉不平衡。

伸展動作：簡易坐側彎

瑜伽療愈導師黎樂欣Zora示範的簡易坐側彎伸展動作，以輕鬆為主。

１）先盤膝坐下，感受到兩邊臀部是否平衡，若有一點點不舒服，可稍為墊高臀部位置令尾骨指向地，脊骨更容易伸直，減輕膝關節壓力，能夠防止身體不受控制地向後跌。

２）右手按地，吸氣時升高左手，拉長左腰側。呼氣時，身體向右側彎，注意臀部要盡量緊貼地面，維持姿勢同時作5至10個腹式呼吸，吸氣回復正常盤膝坐姿。

３）轉換另一邊，使左右兩邊肌肉均有所伸展，左右兩邊各做十次。

整組動作，配合側彎及腹式呼吸，有助激活肋間肌、腹部肌肉、腰側肌肉。簡易盤膝坐可讓髖部和骨盆區域放鬆，令周圍肌肉和關節得到紓緩，平衡左右兩邊肌肉，血液可暢順地流向下半身，促進血液循環。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家