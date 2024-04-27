糖妹自爆同林一峰關係深厚　填詞被嘲：老土

歌手林一峰和糖妹今日（27日）出席林一峰的歌詞展覽，林一峰透露現場共擺設了約13幅的親筆歌詞，每個歌詞旁邊都附上繪畫作品，將歌詞具體化，帶出自身的故事和經歷。

林一峰稱自己的愛寵拉布拉多在三年前離世，令他傷心欲絕，無心創作，完全停止了工作，形容當時的自己是「冇咗半條命」，所以今次展覽邀請了有相同經歷，同樣是愛犬人士的畫家為自己的歌詞作畫。他又透露自己會經常出錢幫助動物機構，亦打算今次展覽所得的收益，部分會捐給慈善機構。提到過世的愛犬，經常旅居的林一峰指已經帶着愛犬走訪過多個國家，感情深厚，所以直到現在心情仍未平伏，需要過一陣子才可以再飼養寵物。

同場，好友糖妹表示和林一峰非常有淵源，指他是自己的啟蒙老師，謂16歲時出席一個唱歌活動而認識到一峰，並收到林一峰的親筆簽名結他譜。糖妹表示接下來會與林一峰有深度合作：「其實我哋之前都合作過，我首歌《紙鶴》都喺佢寫。」問到糖妹可會考慮學習填詞？她就笑言填詞好難：「我之前有試過填詞，畀林一峰佢笑我啲字好老土，佢喺一個好Update嘅人。」大讚林一峰是自己的好朋友和人生導師。