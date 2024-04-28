J2停播！「胸狠」節目女神輩出　張秀文溫泉透視比堅尼最經典

各位電視迷應該發現J2台今個月22號開始停播，因為J2已經同財經體育資訊台合併，82台重新命名為「TVB Plus」。J2歷年嚟多次改革創新，捧紅勁多自家女神，特別係旅遊節目嘅一班索女主持，即刻同大家重溫節目入面嘅養眼場面，睇睇邊位係你哋心水！

《3日2夜》一直係觀眾心目中最好睇嘅旅遊節目頭幾位，除咗風土人情吸引，最重要梗係勁多女主持性感演出！元祖級主持有34D張秀文，佢當年着透視feel比堅尼浸溫泉勁震撼，朱智賢就直接喺沖繩狂換近10套比堅尼畀大家睇個夠！不過最搏都係最後一輯主持「美人魚」港姐何泳芍（Honey），半裸上陣體驗天體Spa，仲喺花絮疑似真空上陣沙灘狂奔，D奶狂揈睇到網民眼都凸！個個搏到盡難怪人氣急升升呢「咪神」。

有勁爆D奶港女林映暉（暉哥）做主持已經夠晒睇頭「Big」爆mon，《自然系女子旅行》仲要集集有台妹做嘉賓主持！林襄、張雅涵仲有黃上晏喺台灣紅到爆，就算你唔識佢哋淨睇畫面都知個個身材超好！節目有海量主持齊齊浸溫泉鬥性感場面，唔怪得一班宅男追住睇。不過講到最性感一幕，可能係林映暉用叫聲話畀大家知按摩有幾痛，勁引人遐想！