驚爆！郭晉安歐倩怡宣布離婚：兩年前已分開！

視帝郭晉安與歐倩怡結婚18年，一直是圈中模範夫妻，可是2人今日（2日）突然分別於社交平台出Post，驚爆他們早於兩年前已經分居，最終決定離婚。他們互Tag對方並發出同樣的留言：「感恩曾與你一起走過的歲月，自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難......感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福。」其實二人分開都有迹可尋，之前郭晉安曾不時被拍得單拖湊女，而歐倩怡上月曾於社交網PO出到泰國的旅行照，不過就未有晒全家福。

現年59歲的郭晉安比歐倩怡年長15年，二人於2006年結婚，雖然歐倩怡曾兩度小產，但最後成功誕下一子一女。其實近年郭晉安都「減產」不少，除將重心投放於家庭，更花費不少心力維繫與愛妻的感情，他早前接受訪問時曾透露二人曾過於重視家庭而忽略要維繫感情的熱度，曾經有一段時間兩人一星期只能見面一次，就連僅餘的二人世界，傾訴話題只圍繞着孩子，夫妻之間失去過往的激情與親密，彼此少了互相欣賞與讚美，更因此而陷入冷戰半年，幸而二人不甘就此放棄多年感情，雙方努力維繫，最終關係轉佳。一向是圈中「模範夫妻」的他們如今分手收場，不少網民都大感可惜。