正確唇部護理法大公開　九成人都做錯

雖然現在已經踏入初夏，但炎熱的天氣也一樣需要呵護雙唇，長時間暴曬於太陽下，或呆坐在冷氣房，嘴唇都會乾燥缺水。然而，許多人都不知道原來使用潤唇膏也有講究，否則搽完跟沒搽一樣。日本電視節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》邀請了美容院長德永真理分享潤唇膏正確用法，更指原來有近9成人都用錯方法搽潤唇膏。

1.選天然成分潤唇膏

想要護唇首先要選對產品，德永真理建議選用含有天然成分的潤唇膏，如蜂蠟、椰子油、葡萄籽油和乳木果油等，這些成分具有保濕、滋潤的功效，能有效鎖住水分，防止嘴唇乾燥。同時應避免使用含有石蠟、礦物油等成分的潤唇膏，較易致敏之餘，保濕效果也較天然成分差。另外，夏天可挑選含有防曬系數的潤唇膏。

2.以溫水擦拭雙唇

德永真理指搽潤唇膏之前，最好用化妝棉蘸取溫水輕擦嘴唇，有助去除老廢角質，後續再用潤唇膏才能更好地吸收當中的保濕成分。

3.搽潤唇膏方向

不少人都是左右打橫搽潤唇膏，但德永真理指出人的嘴唇纖維方向是垂直，因此唇膏的正確用法應該是順著纖維方向，由上至下打直來回塗潤唇膏，這樣才能將保濕成分有效深入嘴部肌膚，發揮滋潤作用。

4.養成好習慣

嘴巴乾燥時但身邊又沒有潤唇膏，許多人會不由自主地舔唇或抿唇，但口水或會刺激唇部肌膚，破壞皮膚角質層，抿唇則會增肌嘴唇摩擦。平日也可以多吃含有維他命C的蔬果，保持充足睡眠，這些都有助於嘴唇的健康。