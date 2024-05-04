黃翠如買菜跌倒受傷　苗僑偉：報應

藝人苗僑偉、謝天華、李思捷、王祖藍、洪天明、黃翠如、朱晨麗、郭珮文、陳懿德、以及《中年好聲音2》三甲古淖文、顏米羔和譚輝智等人昨日（3日）為今季最後一集無綫節目《獎門人感謝祭終極篇》進行錄影。

在進行首個遊戲「開心無敵啜乒乓」時，獎老之一的麥美恩對戰譚輝智，麥美恩向觀眾席的譚輝智粉絲狄波拉大叫問：「拉姑（狄波拉）可唔可以啊！」狄波拉聽後即拍手，二人更在搶乒乓波的時候，不慎嘴碰嘴，麥美恩即向狄波拉說「唔好意思」，然後笑指遊戲很好玩問狄波拉會否想試，引全場大笑。

受訪時，黃翠如、苗僑偉和朱晨麗在節目中組成「獎門人身體健康隊」，翠如負傷上陣，膝蓋上包紮白色繃帶，表示會受傷不是因跑步，是外出買菜時不慎跌倒導所致：「我跑步喺冇問題，行路就唔得。」又笑言最近減少了跑步次數，而在旁的苗僑偉則取笑翠如說這是報應：「早前佢哋兩夫婦去旅行，去玩又唔帶埋我。」問到翠如老公蕭正楠有沒有心痛？翠如回答：「我跌咗咁多次佢都慣㗎啦。」指家人對她經常受傷習以為常。談到工作，黃翠如透露將會有煮食節目，又笑言自己近期「冇工開」，苗僑偉聞言即指要找獎門人幫她接工作謂：「冇理由出糧畀佢，但唔使佢做。」黃翠如搖頭笑說：「唔好，最好有糧出，但唔使做。」問到苗僑偉可會打算回無綫拍劇？苗僑偉說：「我等獎門人Order ，我隨時得。」稱拍劇一定會邀請黃翠如參與其中。

另外，朱晨麗自言少做帶氧運動，平日多做瑜伽和跳舞，故戲稱自己跑步停留在初級階段不擅跑步，未夠班和苗僑偉一起跑。她又表示自己很怕曬黑，認為自己較為適合白皮膚：「而且我一晒就有雀斑」。朱晨麗透露自己最近在廣州拍網劇，預計六月完工，今次是特地抽空回港參與拍攝《獎門人》。提到最近朱晨麗又再傳出有新戀情，她澄清沒有這件事，又指身邊雖然不乏異性朋友，但他們都覺得她太粗魯，對自己不感興趣，不過又指自己其實也有溫柔的一面。

同場，古淖文、顏米羔和譚輝智是首次參與《獎門人》節目，笑言自己小時候會與一班好兄弟一起玩《獎門人》中的小遊戲。古淖文表示顏米羔是「遊戲王」，因為他轉數快，而譚輝智就自稱是「豬隊友」，認為自己比較適合技術型遊戲。古淖文和顏米羔都表示最期待的遊戲是「大電視」，而譚輝智指想玩「辣辣壽司邊個食」：「因為我自己好食得辣，好想試吓佢有幾辣。」講到今日狄波拉會來棒譚輝智場，譚輝智表示狄波拉叫自己放鬆玩。提到伍仲衡和甄妮最近為《中年好聲音2》賽果發生爭執，古淖文、顏米羔和譚輝智都指沒有留意報道，古淖文說：「冇睇，我比賽完咗就已經返去閉關休息，冇睇發生咩事。」而譚輝智稱只會看有自己名字標題的報道。問到會否想爭執趕快平息？顏米羔說：「冇乜必要罵戰，發表意見喺正常，唔好惡意互罵，冇乜營養。」