倪嘉雯譜姊弟戀　爆A0馮皓揚怕醜唔識拖手

無綫節目《玲玲友情報》明晚（11日）嘉賓請來金像獎「最佳男配角」獎項的馮皓揚（羊羊）。羊羊於小一時被診定患有亞氏保加症，不善於跟人溝通，小二再被診定有ADHD即專注力不足及過度活躍，講到得獎當晚難以置信：「真係呆咗，望望隔籬剛識嘅朋友仔，問佢『我呀』，嗰一刻係空白一片。」羊羊又指拍攝期間多得前輩張繼聰指導，因此尊稱對方為「黃大仙」，他笑說︰「我當佢黃大仙咁拜，佢畀好多意見我關於做戲，簡單兩個字『投入』，佢話太多反而吸收唔到，我仲成日問佢，呢啲戲點做嗰啲點做，佢話你唔使諗咁多，你現階段只要投入就得。」

倪嘉雯（Carmen）透露早前跟羊羊合作拍劇，劇情牽涉到姊弟戀，大爆A0的羊羊不單怕醜，而且不懂跟女孩子拖手，她即席示範說︰「拖手唔識拖，明明要十指緊扣，佢淨係捉住算。」變成「道具」的羊羊顯得頗無奈。Carmen又在於節目中「放閃」，親暱貼近羊羊後，笑笑口問玲玲師傅及Arthur說︰「我哋登唔登對先，有冇夫妻相？」

Carmen直言並不抗拒「姊弟戀」，認為最緊要夾到︰「夾到同互相理解至係重要嘅。之前蘇（民峰）師傅算過，話我適合搵大9年以上或者細過自己嘅男士做另一半，即係大哥哥或者細路，最緊要溝通到。」

Carmen透露目前感情狀況是A1，不諱言跟羊羊雖然演戲，但依然有種很甜蜜的感覺︰「劇情上佢好識氹我呢個姐姐，真係feel到好sweet、好窩心，覺得個『弟弟』好可愛又貼心，姊弟戀就有呢種魅力。」她笑言年齡只係一個數字，所以不介意男方年紀較自己小。