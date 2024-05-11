對於喝咖啡的消脂功效一直存在爭議，脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，想借助咖啡因減肥人士，需注意每日攝取量；他亦提到有研究報告指出適量咖啡因會增加骨質密度，但亦有報告指過量咖啡因會令骨質密度流失。到底喝咖啡是好處多？還是壞處多？值得探討。

每日不宜超過兩杯

對於飲用幾多分量的咖啡，相對不同體重人士帶來的影響，醫學上未有大規模的統計數字。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華建議，每日攝取量不宜超過400毫克，即不宜喝多過兩杯咖啡，當然要考慮自己對咖啡因的敏感程度、耐受程度，而再作遞減，有些人較敏感會導致失眠，那就應避免下午兩點後飲用。

可提神抗疲勞的原因

咖啡因之所以提神，是阻礙了腺苷（Adenosine）發揮作用，腺苷是體內神經傳導物質，當你感到疲倦想睡，就是因為分泌腺苷所致；腺苷與咖啡因的構造相似，當你喝下咖啡，原本大腦應該與腺苷結合的受體，改為與咖啡因結合，使大腦傳遞出訊息「腺苷已被去除」，因而止住了睡意。加上咖啡因有助釋放腎上腺素和多巴胺，這些神經傳導物質刺激著大腦活動，令人倍覺精神，警覺性提高了，對周圍環境的注意力和反應能力變得靈敏。

咖啡因加速新陳代謝或有後遺

坊間有說，做運動之前，飲杯黑咖啡可助燃燒脂肪。根據國際運動營養學會(ISSN)的研究，咖啡有助促進新陳代謝，是運動前不錯的能量來源，提供更大的有氧耐力，能增強肌肉力量，提升身體表現，運動速度有所增加。

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，有研究報告指咖啡因可加快心跳率，不少人於運動前飲用來增加新陳代謝，以達到更佳運動效果，雖然某程度上可助燃燒稍為多一點脂肪，但不能有效建立肌肉，並且擔心長期使用此方法增加心跳率會否帶來後遺症，影響日後新陳代謝功能。

血管有問題運動前喝咖啡存風險

王俊華提醒，有些人是不宜運動前喝咖啡，特別是長期病患者，例如心臟病、高血壓等血管有問題人士，加快心跳率和增加血壓，會存在極大風險，即使日常也不應飲用過量咖啡。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家