《歌手》爭議下成收視冠軍　網友狠批那英三甲不入

內地歌唱比賽節目《歌手2024》近日首播，節目強調「零修音」直播，大考歌手唱功。播出後，由於內地歌手的實力慘被兩位海外歌手輾壓，引起網民熱議，節目不單成為收視冠軍，多個跟節目相關的詞條亦登上網上熱搜，話題及人氣度爆燈。

美國歌手Chante Moore及摩洛哥的00後新星Faouzia實力超班，就連公認唱功了得的那英亦只能屈居第3名，網民嘲諷頭三甲毫無懸念，最後一名競爭激烈，狠批內娛歌手實力不濟，反問能否直接淘汰最後3人，不想他們留下來丟人，更笑言是「格林美大戰草莓音樂節」。其中因表現失準，在7位歌手中排名第6的楊丞琳事後受訪時表示：「希望能享受舞台，發揮出跟演唱會一樣的狀態，但演出時確實很緊張，表現跟平時的程度差得很遠。」她稱接下來的目標是克服緊張。而被視為內地唯一希望的那英，被拍到現場有傳媒向那英發話:「不能輸。」那英無奈回應:「要不你上台試試。」明顯今次比賽對那英來說並不輕鬆，網民笑言節目可改名做《那英歷險記》。

另外，有指另一位美國實力唱將Adam Lambert會參加踢館賽，網民有感那英有機會三甲不入，網民紛紛開帖討論內娛那位歌手有實力救場，當中最高呼聲的包括華晨宇、林俊杰、陶喆、周深、鄧紫棋、陳奕迅等等，還有正在參加浪姐的尚雯婕及袁婭維也被點名，「三個會唱的，速來」、「央視喊話袁婭維支援歌手」、「尚雯婕別乘風了先支援歌手吧」、「誰能救場歌手」等成為熱門詞條。

節目組指不少歌手因零修音及直播而不肯參賽，曾參加過《披荊斬棘的哥哥》的台灣歌手林志炫解釋因為撞期未能參加：「很高興歌手重啟，也感謝歌手賽前再次邀請，因和我的巡演撞期無法成行，深覺遺憾。」