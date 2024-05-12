王嘉爾十指緊扣黎芷珊畫面曝光　爸爸有意刁難愛兒

由黎芷珊主持的無綫節目《芷珊約您》，今晚（12日）播出歌手王嘉爾（Jackson）一集，芷珊直擊Jackson首個巡唱中國區第一站澳門演出，在巡唱前一天，芷珊直闖綵排現場探班，率先體驗VVIP專屬環節，與Jackson零距離接觸，Jackson滿足芷珊十指緊扣要求，還主動持機自拍、上落樓梯伸出紳士之手攙扶，難怪芷珊冧爆直言有心跳感覺：「明佢啲fans點解咁die hard，我已經落坑了！」Jackson絕對是寵粉狂魔，每站巡唱前必定舉辦VVIP綵排環節，他曾在巴黎站巡唱促成粉絲求婚大作戰做見證人，騷前亦盡應VVIP粉絲要求合照，影足兩小時。

社交平台擁數以百萬、千萬計粉絲，Jackson謙稱自覺目前只是剛起步，做任何事抱感恩心態：「我覺係啱啱開始，名氣又好、popularity又好，我會覺得係泡沫，隨時都可以冇。」自小嚮往演藝夢、不顧家人反對勇闖K-Pop樂壇，Jackson回想曾任劍擊港隊總教練的爸爸，當年開出讓他入行的條件：「爸爸半開玩笑話『攞到冠軍畀你去』，講呢句說話即係唔畀我去，因為知我冇可能攞到。」Jackson不但犧牲參加奧運、入讀美國史丹福大學的機會，更錯失同輩所經歷的時光。2011年他到韓國展開練習生生涯，初時對韓語一竅不通，見其他練習生都好優秀，有感技不如人，坦言第三天已想過放棄：「技術又冇，生活所有嘢變晒，好孤獨。」、「唯一可以同佢搏嘅，你做十個，我就做一百個。我要先令到自己技術進步，想去邊間公司都去到。」近乎10年沒休息過的Jackson，今年踏入30歲，他希望放慢腳步，帶父母去旅行。

Jackson爸爸王銳基亦有受訪，王爸爸指當年是有意刁難兒子，但看到他目前驕人成績感到自豪，指Jackson向來報喜不報憂，從來沒見過其軟弱一面，說時王爸爸不禁眼泛淚光：「就算GOT7出道，佢真係用條命嚟搏，好努力。人哋禮拜六、日休息，佢就返內地跑行程，趁飛機來回時休息瞓覺，你話作為父母係咪好心酸……」王爸爸和王媽媽首次到現場睇騷，還上台與Jackson擁抱，兒子更親吻父母面珠。