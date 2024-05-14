本日日本：初夏遊日本　花團錦簇

踏入日暖風和的初夏，又是賞花的好時節。日本多處近期都有與花相關的主題活動，其中神戶市種有約200種、共75,000株花卉和香草的香草園便有花相關搞作，除了可欣賞大片鬱金香、粉蝶花及萬壽菊等盛放，同時有壯闊薰衣草田讓你穿梭其中，再加上香草美食及工作坊，令訪客樂在其中。另外，位於八千代市及佐世保市的玫瑰園及主題公園同期亦推出花關聯項目，教人沉醉於花花世界之中。

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神戶：種類繁多 香氣四溢

位於神戶市海拔400米之上的神戶布引香草園，是日本最大規模的香草園之一，即日起至7月7日正舉辦「GARDEN FEST 2024 -Spring-與香草共度優雅時光」活動。該處按主題分為12個庭園，一共種有多達75,000株花卉和香草，活動期間便有繽紛鬱金香、藍色粉蝶花、橙黃色萬壽菊及白色德國洋甘菊輪流開花。另一焦點落在有約60種英國玫瑰綻放的玫瑰交響樂庭園，及種有狹葉薰衣草及醒目薰衣草等多種品種的大片薰衣草田，除了視覺享受，更被清新的香氣所包圍。園內同時提供舌尖的興奮，於開放式咖啡店Herb Marche會為訪客供應香草園自家炮製的香草香腸、烤羊肉串等，另一間咖啡廳The Veranda神戶則炮製多款香草料理讓人醫肚。園內更有香草及精油D.I.Y.體驗，你可製作香袋、室內噴霧劑及肥皂等，亦有從80多種天然精油中尋找最愛香味的課堂，總有一款味道啱你心水。

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八千代：玫瑰庭園 帳篷冒險

位於千葉縣八千代市的京成玫瑰園，是關東地區最大的玫瑰園之一，當下趁園內約1,600個品種、逾萬株玫瑰盛放之際，即日至6月16日正舉行名為Alice's Blooming Carnival活動，讓大家遊覽時更盡興。當中焦點項目有由三輛復古汽車組成的花車牽頭，配合當地高中行進樂隊及舞蹈學校Dancer帶領下，於種滿各種玫瑰的花園中巡遊，令賞花變得更熱鬧好玩。另外，於上年開幕的自走式遊樂設施「愛麗絲之旅」，新設了長10米、闊7米、高5米的巨型帳篷「獅鷲搞怪馬戲團」，帳篷內有巨型屏幕出現白兔和紅心王后等《愛麗絲夢遊仙境》角色外，另有一條要你餵食蘋果的巨大恐龍，考考你能否安全逃離該區域。另一個《愛》主題區域則是種有88種花卉及設有蘿蔔梯田的「愛麗絲森林」，風景同樣目不暇給。此外，園區還有以花卉裝飾的3人旋轉木馬Brilliant Tree，園區自家培植的稀有新玫瑰品種Benikasane和Mashiro，及以《愛》為靈感炮製的雪糕，統統都非常適合打卡！入場費¥1,800（約HK$92）。

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佐世保：限定慶典 打卡美食

由荷蘭繪本作家 Dick Bruna創作的交叉嘴兔子Miffy相信不用多介紹，位於長崎縣佐世保市的主題樂園豪斯登堡，即日起至6月30日正舉行「花之街Miffy Celebration」活動。活動分為多個項目，主打有豪斯登堡博物館登場的「Miffy的歡樂花田 Dick Bruna描繪的花與繪本世界」，展出Bruna繪畫的90件花卉和植物作品。而博物館前方的花園則種滿了鬱金香等時令花卉，並於多個位置放有可愛的Miffy打卡裝置，當中阿姆斯特丹廣場還有一個以真花製作的巨型Miffy時鐘。與此同時，園區更會舉辦Miffy花車巡遊，除了Miffy會穿上華麗服飾登場之外，其筆友Melanie更會首次在巡遊登場，並聯同表演人員與大家見面，享受歡愉氣氛。而園內的各間餐廳和咖啡廳會推出相關系列美食，例如有Miffy造型餅乾點綴的芭菲，其他各種餐點都加入豐富Miffy元素，可愛得令人捨不得吃呢。全日任玩套票¥7,400（約HK$377）。