周殷廷處男騷露點　Gin Lee做特別嘉賓驚喜現身被搞喊

歌手周殷廷（Yan Ting）昨晚（14日）假九展Star Hall舉行一連2場《WHO IS YAN TING LIVE 2024》演唱會頭場，是他出道9年來的首個個人騷。演唱會約8時35分開始，穿上蛇皮紋西裝、襯上大Deep V上衣的他大騷胸肌露點，甫出場即引來觀眾尖叫聲，他隨即跳唱《Killa》及《小姐你好》等歌曲為現場暖身，而身兼導演的他亦特意拍攝了自身訪問片段，大談首次開騷感受及出道以來的心路歷程。

之後換上白色西裝的他與嘉賓網絡天團JFFT組成男團JFYT現身，扮講韓文跟觀眾打招呼兼笑稱自己是香港第一天團，表示發現香港最近多了很多男團，又笑指薯茄是一隊垃圾，並拋出歌手Tyson Yoshi金句「唔係我哋勁，係佢哋廢！」引來全場大笑，之後YT笑問觀眾：「我哋有冇Super Junior嘅影子？因為夠Old Schoo！知道香港有隊男團好紅好紅，我哋要直接抽贏佢…草蜢！」

來到跳舞環節，YT脱去外套大騷麒麟臂，唱完《晨星》後，他指自己為夢想堅持了20年，並望向台下的家人說：「老竇、媽咪、阿哥，我希望我可以令到你驕傲！」講完後他也忍不住眼濕濕哽咽起來，表示追夢過程中有很多朋友、戰友，但未必能一直陪着自己，此時嘉賓Gin Lee隨即現身，與YT合唱《日出時讓街燈安睡》，期間Gin Lee亦忍不住落淚，唱完後Gin Lee笑指自己開騷也未喊，但看到YT喊自己「真係搞唔掂」，她透露自己跟對方識於微時，曾在人生最低潮時跟YT傾訴，表示「真係好攰唔想再唱」，指YT除了鼓勵說話外，更出錢出力幫她拍微電影及MV，感謝對方當時的幫助，否則未必可以行到今天，又謂要跟對方講對不起：「嗰段時間我狀態非常之差，自己顧唔掂自己，但原來你都經歷緊好低谷，我想到你嗰時幾痛，但你喺垂死最後一口氣都扶我一把，我而家狀態好好，我可以扶你。」場面相當感人！之後她唱出為離世的愛貓所寫的《開燈 . 熄燈》，更指耳機上印有愛貓圖案。

到Encore環節時，只穿上白外套出場的YT，大騷健碩胸肌、腹肌，現場觀眾即大叫除衫，YT先跟現場觀眾大合照，最後送上一曲《My Everything》為演唱會畫上圓滿句號。

而YT聯乘網紅JFFT組成男團JFYT衝擊樂壇。JFYT推出第一首主打歌《Hands Up》，向其他男團N9及FINALLY下戰書，歌詞放下豪言：「擸埋你手中條行業鏈！」

JFYT震撼新作《Hands Up》MV由Yan Ting親自操刀，自編自導自演自剪，連同四位成員床哥、雞翼、良少、米爺化身悍匪撈大茶飯，5人chok盡演出，個個身穿黑色西裝入型入格。Yan Ting執導之下，將一向幽默趣怪的JFFT改頭換面，將每位成員拍成「男人天花板」。