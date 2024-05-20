奇洛與珊迪娜自爆想拍《生死時速3》：坐輪椅都要再合作！

由荷里活兩大巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）與珊迪娜布洛（Sandra Bullock）合演的90年代賣座動作電影《生死時速》（Speed）當年上映時大受觀眾歡迎，今年是影片上映30周年，片中兩位主角日前就接受網台節目訪問，在訪問中2人異口同聲表示好想拍《生》第3集。

奇洛表示：「我意思係，你知喇，（如果拍嘅話）我哋肯定好掂。」其實當年《生》票房大賣之後，電影公司已決定開拍續集（Speed 2: Cruise Control），不過奇洛讀完劇本後即拒絕接拍，改由另一男星積遜柏德烈（Jason Patric）夥拍珊迪娜演出，可惜影片票房及口碑未如理想。早前珊迪娜罕有回應《生》續集失敗一事，她表示自己仍然對接拍那部戲而感尷尬。而2006年，奇洛與珊迪娜終於在愛情片《情流戀屋》（The Lake House）中再度合作，該片是重拍全智賢的韓片《觸不到的戀人》。

珊迪娜於訪問中回應她與奇洛為何會產生化學作用，她回答：「冇方程式嘅。」而她亦講笑指自己希望死前再與奇洛合演電影：「就算坐輪椅或行路支架都要合作。」