神乳大比併　邊個最堅挺？

日本AV界有好多巨乳女優，當中更有唔少擁有一對極品神乳，佢哋唔單止波形又靚又堅挺，喺AV演出中表現相當悅目，今日就為大家搵來兩位神乳女優嚟個大比併，睇吓佢哋邊個最堅挺啦！

微笑肉彈

每間AV廠都有鎮店之寶專屬女優，好似大廠S1有河北彩花，至於SOD就有紗倉真菜，提到真菜呢位天后級女優，除咗迷倒萬千AV迷，連女仔亦對佢十分崇拜，河合明日菜就因為仰幕佢而下海拍AV喇！

今年26歲嘅明日菜生得一副甜姐兒美貌，親切感十足，笑起上嚟仲散發強烈治愈感覺，所以菜妹亦有「微笑肉彈」之稱！另外，佢仲有一個綽號叫「平成最後之神乳」，因為佢心口對天然H奶又大又靚，而且渾圓又夠堅挺，加埋乳點色澤淺淡，及乳暈大小比例剛剛好，所以絕對孭得起神乳呢個稱號。明日菜作為Prestige嘅專屬女優，出道之後一直備受重用，更成為P廠嘅台柱，除咗因為佢對H奶夠吸引，亦因為菜妹喺演出中往往表現得相當投入，而且亦樂意接受不同挑戰，持續為AV迷帶來新鮮感。

河合明日菜

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35H-24-35

狀態大勇

河合明日菜對神級H奶固然難得一見，但係AV界嘅神乳級女優其實唔單得佢一個，仲有大廠S1嘅夢乃愛華！喺2013年投身AV界嘅佢，一直成為S1極為器重嘅專屬女優，自2019年吉澤明步引退之後，愛華就成為效力S1日子最耐嘅元老級女優，唔經唔覺就做咗11年，雖然由18歲做到家陣29歲，但係狀態依然大勇，Keep得相當好！

愛華胸大腰幼，而且筋骨柔軟，喺演出中經常運用靈活嘅體位同男優激戰，雖然佢生得細細粒，身高僅得4呎11吋，但憑住上乘嘅床技，依然可以力壓男優。而且愛華仲擅用其極品H奶大玩胸夾，搞到男優投晒降任佢舞！而隨年紀漸漸成熟，最近愛華經常扮演人妻同發姣姐姐嘅角色，當中可以感受到佢散發出一種令男人難以抗拒嘅妖艷風韻，同初出道嘅時候又別有一番風味。

夢乃愛華

年齡：29歲

身高：4呎11吋

三圍：34H-22-33

第1回合

鬥H奶

河合明日菜擁有一對H奶巨大又堅挺，而且仲彈力十足，絕對係極品神乳！至於夢乃愛華心口對H奶亦唔輸蝕，同樣白滑又富彈性，兩顆乳點更係色澤淺淡且大小適中，同樣係乳中極品。

第2回合

鬥精彩

夢乃愛實喺演出當中的確係夠晒陶醉，亦好識得發揮癡女特色，但係河合明日菜喺AV廠Prestige嘅安排之下，嘗試過好多重口味題材，更加已經作出中出解禁，的確係比愛華嘅演出更加精彩。

第3回合

鬥技巧

河合明日菜演出多年，床技算係中規中矩，但係如果要佢一人力敵眾男，似乎有少少力有不逮！然而，夢乃愛華雖然體態小巧，但係技巧熟練，一邊吹奏一邊胸夾之餘，同時跟其他男優以體位交歡都冇問題。

各有優缺點

夢乃愛華同河合明日菜兩個都擁有極品H奶，身材上難分高下，至於演出方面，愛華嘅癡女派風格愈來愈悅目，然而明日菜就勝在解禁夠多，所以兩個可以話各有優缺點，今次就打和啦！