端午新味　鹹糉有創意

端午節吃糉子是傳統習俗，大家聚埋一齊時總會吃上幾口以應節，鹹味糉子除了普通的鹹肉糉或分量十足的裹蒸糉，今年亦有很多新派的創意配搭推出，選擇就更多。

生酮版本

近年流行生酮減肥法，本地食品品牌今年設計了一款全新的極品生酮瑤柱火腿燒鴨鹹肉糉，以椰菜花代替糯米，但入口又有軟糯的質感，配鹹蛋黃、原粒瑤柱、一級雲眼、燒鴨和五花腩等，同樣豐富。其他選擇有西班牙黑毛豬XO醬糉、足料裹蒸糉、御品嘉湖糉和蛋黃蓮蓉鹼水糉等配搭。

芳香菇菌

愛清新口味的話，有本地中菜廳新推菌菇栗子蛋黃糉，以板栗配多款菇菌，加鹹蛋黃配搭，香氣濃郁而帶鹹香，蛋奶素人士可以享用，品牌亦有松露黑毛豬糉和金桔豆沙糉選擇。

矜貴食材

除了鮑魚和瑤柱等食材入饌，今年亦增加了不少矜貴之選。本地連鎖中菜廳除推出帶子雙鮮糉和燒鵝鹹肉糉外，今年首推海膽花膠糉，餡料以海膽配厚肉大花膠，和煙韌糯米相配搭，鮮味滿分。

甘香人參

韓式的人參雞湯是當地人補身之選，本地老字號餅家以此作靈感，新推養生的韓式人參雞糉，原條人參加雞肉、紅棗和栗子做餡料，糯米加富膳食纖維的小米混合，口感細膩又滲出甘甜的人參香氣，即日至6月10日到指定分店選擇任何五月糉或五月糉禮券滿指定金額，可獲現金禮券。此外，品牌工作坊6月會推出「動物糖霜曲奇芝士撻及布甸撻」課堂，學員可在成品上繪畫小貓小狗的圖案，好玩又投入。

上海風味

不同地區的節日美味，總各有特色。有酒店集團今年推出2款上海糉新味，糯米會以上海醬油醃製，再加不同配料，至尊金腿瑤柱嘉湖糉吃得出金華火腿的鹹香，另一款至尊栗子東坡肉糉以名菜作靈感，入口即化的東坡肉配清甜的栗子，柔軟又富層次。另外，集團於沙田一間酒店會有父親節・頌親恩餐廳優惠，無論是海鮮燒烤自助晚餐、廣東美饌、上海美食，又或越南和意大利菜，指定會員於6月7日前訂位並付訂金，父親節套餐有8折優惠。