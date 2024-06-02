3代展昭潮州聚首　何家勁黃日華關禮傑邊個Keep得最好？

古裝電視劇集《包青天》拍過多個版本，展昭這經典角色亦由多位不同的男星扮演過，包括有黃日華、何家勁及關禮傑。黃日華曾扮演過1984年版《鐵面包公》及狄龍版的展昭，何家勁就曾扮演過1993年版《包青天》入面的展昭，至於關禮傑則是在《包青天之白玉堂傳奇》中扮演過展昭。

三位男星當年都是在他們當紅時演出展昭，可說是顏值的巔峰期，憑住展昭一角成為了不少劇迷心目中的男神。3位展昭昨日（1日）難得聚首一堂，何家勁還把他們三人敍舊的片段放到社交網上分享。

何家勁分享了他與黃日華以及關禮傑一起相約外出吃消夜的片段，留言寫道：「三個展昭夜遊汕頭，找好吃的😋」片中三人齊齊到潮州菜館食潮州翅，認真識食。片中可見，現年64歲的何家勁、62歲的黃日華、以及同樣是62歲的關禮傑，早已青春不再，先後步入花甲之齡，他們三位的臉上都可看到有歲月痕迹，回顧昔日三人最巔峰時的狀態，不禁令人感慨歲月催人。3人當中以關禮傑keep得最好，最顯年輕。然而他們即使年華老去，至今依然是不少劇迷心目中的男神，一眾網民仍是以男神來稱呼他們，大讚他們即使變了中年大叔也依然是相當帥氣，叫他們做3大帥哥。