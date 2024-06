王怡然得知流量密碼 騷胸晒腿Happy Birthday To Me

新一年港姐就快又到面試階段,去年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然自當選後爆出連串負面新聞,其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費,遭內地苦主聲討兼追數,王怡然在接受訪問時曾一度淚灑當場。但一波未平一波又起,王怡然再被爆曾在社交裝拍片鬧港人,以及「沒朋友」,就連決賽當晚賽後受訪的兩位「朋友」,都是向季軍王敏慈借。

有見及此,王怡然立即潛水,之後又以身體不適為由缺席活動,即使露面亦拒絕受訪,形象直插的王怡然,同時也絕迹社交網並刪除舊帖,鮮有公開露面。至近日《2024香港小姐競選》展開全球招募,王怡然才正式再次面對傳媒及受訪,疑似為復出試水溫。

而其社交網事隔半年再次更新,分享了一輯性感的生日相,相中王怡然獨自對着蛋糕,並為自己打氣說:「22歲!i dont get older, i just get better. 度過了很奇妙的一年,真好,明年會更好!」她也在限時動態分享拍攝過程,眼見同屆的郭珮文和鄧凱文憑著好身材大受歡迎,王怡然似乎也知道「流量密碼」的重要性,片中穿上白色絲質吊帶連身短裙的她,領口大開,騷出「半胸」以及長腿,加上白滑肌膚,相當吸睛。性感之餘,王怡然在鏡頭前也表現感性一面,除了望窗外表達對未來的期盼外,也有王怡然流注淚水的鏡頭,可見她承受著不少的壓力,我見猶憐。雖然未知觀眾會否再次接受她,但見她火力全開,似乎決心要把浪費的時間追回來。