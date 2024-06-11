王怡然得知流量密碼　騷胸晒腿Happy Birthday To Me

新一年港姐就快又到面試階段，去年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然自當選後爆出連串負面新聞，其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，王怡然在接受訪問時曾一度淚灑當場。但一波未平一波又起，王怡然再被爆曾在社交裝拍片鬧港人，以及「沒朋友」，就連決賽當晚賽後受訪的兩位「朋友」，都是向季軍王敏慈借。

有見及此，王怡然立即潛水，之後又以身體不適為由缺席活動，即使露面亦拒絕受訪，形象直插的王怡然，同時也絕迹社交網並刪除舊帖，鮮有公開露面。至近日《2024香港小姐競選》展開全球招募，王怡然才正式再次面對傳媒及受訪，疑似為復出試水溫。

而其社交網事隔半年再次更新，分享了一輯性感的生日相，相中王怡然獨自對着蛋糕，並為自己打氣說：「22歲！i dont get older, i just get better. 度過了很奇妙的一年，真好，明年會更好！」她也在限時動態分享拍攝過程，眼見同屆的郭珮文和鄧凱文憑著好身材大受歡迎，王怡然似乎也知道「流量密碼」的重要性，片中穿上白色絲質吊帶連身短裙的她，領口大開，騷出「半胸」以及長腿，加上白滑肌膚，相當吸睛。性感之餘，王怡然在鏡頭前也表現感性一面，除了望窗外表達對未來的期盼外，也有王怡然流注淚水的鏡頭，可見她承受著不少的壓力，我見猶憐。雖然未知觀眾會否再次接受她，但見她火力全開，似乎決心要把浪費的時間追回來。