馮盈盈港大碩士考獲一級榮譽畢業：上屆得4個

藝人馮盈盈（Fyy）去年年初修讀香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士，估唔到一轉頭就派成績，努力咗咁多時間半工讀嘅佢，完全係美貌與智慧並重嘅象徵，佢選擇喺尋日（10日）端午節兼佢30歲生日嘅日子，宣布考獲一級榮譽優等成績（Distinction）。

馮盈盈於社交網上載慶生照，順道宣布好成績：「生日的前幾天，我收到了一份驚喜：我將會在下個月參加香港大學食品市場營銷及管理學碩士的畢業典禮，而且我還成功考獲了一級榮譽優等成績（Distinction）這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物💝因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業🎓但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

進修時未有放棄幕前事業嘅佢，決定堅持學業，難怪佢都要發放正能量，同大家Share讀書心得：「重點並不是在於我的成績，而是在求學過程中我的一些經歷和感受。我作為公眾人物，重返校園讀書，少不免會受到無形壓力。我相信，每一個人都想為自己的目標而努力奮鬥，都想在過程之中取得最優異成績。但是，人在追逐目標的時候，都總會押上全部的期望和精神，因此，我們應該要學懂平衡自己和量力而為。不要因為一時的成功與否，就為人生下定論。人生旅程的每一個階段都有新的開始和新希望。」