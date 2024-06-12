夏日頭髮易分岔　3招告別毛躁斷髮

夏天的高溫和強烈的紫外線不僅會對肌膚造成傷害，對秀髮的影響也不容小覷，令頭髮變得乾燥，髮絲看起來毛躁失去原本的光澤之餘，還容易出現頭髮斷裂和頭髮分岔的情況，此時花再多功夫也無法讓分岔、斷裂的髮絲回復健康模樣。不想亡羊補牢，就要做好以下幾點，預防頭髮開叉分岔。

頭髮分岔又稱為髮結節病，是髮絲受損而發出的警告，通常由化學性或物理性損傷引起，包括經常燙染頭髮；頻繁使用造型工具，對頭髮造成熱損傷；長期暴露在強烈陽光下；過度梳理和拉扯髮絲，以及頭髮缺乏護理，這些都是導致頭髮易分岔的原因。最常見的分岔類型就是「Y」字形，髮絲的末端分裂成兩部分，最後因為失去彈性而斷裂，而已經分岔了的髮絲不可逆轉，無法完全修復已經造成了的損壞，所以最好由現在開始注意起來，避免在夏日令頭髮受損更為嚴重。

1.定期護髮

夏日的高溫使髮絲容易乾燥，特別是出油和出汗量隨之增加，不少人都加密洗頭次數，反而令髮絲更加乾燥。倘若使用了含有硫酸鹽、酒精等刺激成分的洗髮產品，還會加劇分岔的發生。因此髮絲部分可以使用保濕的洗頭水，頭皮部分則使用清爽控油的洗頭水，也可以更滋潤的髮膜替代護髮素，並停留15分鐘後洗淨。另外，毛巾要以按壓拍乾的方式，將頭髮壓乾而非擦乾。至於吹乾頭髮之前，可使用護髮乳、護髮精油保濕和防止毛躁，或是使用有防熱功效的頭髮噴霧。

2.定期修剪

分岔的頭髮不會合二為一，重回健康狀態，置之不理的話，分岔還會向上蔓延，因此建議最好6至8周修剪一次髮尾，防止分岔繼續擴大，繼而使頭髮斷裂、毛躁。另外，梳頭也建議使用寬齒梳或是天然鬃毛梳從髮尾開始慢慢梳理髮絲，避免用力拉扯頭髮。

3.避免摩擦

日常生活中有許多我們沒有留意到的小細節，並逐漸地傷害還我們的秀髮。比如坐着時將頭髮夾在背部和椅背之間，又或是睡覺時壓着頭髮，這些都會增加對頭髮的刺激與摩擦。建議日常將頭髮撥在肩膀前，睡覺時將頭髮往上放，也可以將枕套、髮圈換成真絲材質，防止摩擦導致分岔、斷髮。