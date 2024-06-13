美麗華旅遊與Rail Europe合作　推歐洲鐵路深度遊

【特約報道】近年興起深度遊，比起蜻蜓點水式的到此一遊，香港人更想在城市中悠閑漫步，體驗當地的生活節奏和文化氣息，抑或是遊覽當地自然觀和進行戶外活動。總之，不想再將時間浪費在旅遊巴中呆坐。有見及此，美麗華旅遊攜手歐洲鐵路公司 Rail Europe共推鐵路旅遊，並成為其香港區合作夥伴，推出網上旗艦店，提供歐洲火車票及多款通行證，遍布歐洲多個目的地。同時，美麗華旅遊亦推出「歐洲鐵路系列」新行程，乘火車深度遊瑞士、法國、意大利及英國，並獲瑞士駐香港總領事支持，一齊推動綠色旅遊！

四通八達 減碳省時

鐵路旅遊是以體驗當地的鐵路、纜車、吊車等作主要交通工具，融入當地生活，有別於以往傳統的旅遊方式。鐵路旅遊更是綠色旅遊的典範，減低使用地球資源及碳排放，讓旅遊可持續發展。

美麗華旅遊總經理李振庭表示：「好開心可以同Rail Europe合作，正式成為香港指定代理商，並獲瑞士駐香港總領事支持。歐洲的鐵路網絡配套非常完善，旅行團利用火車代替旅遊巴能令行程更順暢及節省時間，同時環保減碳，響應綠色旅遊。而即將推出的美麗華旅遊 Rail Europe 網上旗艦店更加方便自由行旅客，輕鬆制定專屬自己的歐洲行程。」原來，歐洲鐵路全長24萬公里，幾乎覆蓋歐洲的每一個角落，而且火車站亦大多位於市中心，能直達市區，將交通時間大幅縮短，免卻搭飛機去歐洲內陸各個城市，要額外花時間到機場排隊等候之苦。而相對容易受天氣和路面交通情況影響的長途巴士，火車鐵路遊穩定、不易延誤，還更舒適，個人擁有較大的活動空間，同時能欣賞沿途優美景色！節省下來的時間也讓遊客有更多的活動時間去探索當地。李振庭更透露五月曾經試行火車旅行方式，將原本6小時的車程縮短至約2小時，不少香港遊客都大讚！

歐洲鐵路系列旅遊團

歐洲鐵路公司 Rail Europe 商務總監 Florence Pasquier 女士表示：「歐洲鐵路公司很高興能與美麗華旅遊達成合作，期望在旅行團、個人遊方面，能鼓勵更多香港旅客選乘火車探索歐洲,促進可持續旅遊。」同時，美麗華旅遊亦推出「歐洲鐵路系列」新行程，預計將在今個暑期（7月10日至10月31日）乘火車深度遊瑞士、法國、意大利及英國，日後亦將有更多歐洲國家鐵路旅行團，而美麗華旅遊的歐洲團亦會由現時使用旅遊巴接載旅客到歐洲多國，逐漸加入火車鐵路連接，令行程更靈活有彈性！

瑞士的自然景色在國際上享負盛名，坐火車遊覽就是個絕佳的選擇。「瑞士鐵路旅遊11天」行程將會乘坐三大觀光列車，包括乘坐「伯爾尼納快車Bernina Express」由聖莫里茲到盧加諾，穿越阿爾卑斯山區，翻越高達65米的蘭德瓦瑟高架橋；或是乘坐被譽為「全球最慢的列車」的「冰河列車Glacier Express」，這也是瑞士最著名及受歡迎的觀景火車，由安德爾馬特到采爾瑪特，穿越溪谷、高山、草地、山頂等，沿途享受變化多端的車窗風景；而「黃金列車 Golden Pass」則由蒙特勒到茵特拉肯，集結瑞士精華景觀如群峰、峽谷、湖泊、瀑布等，能欣賞阿爾卑斯山最壯麗的景色。值得一提，瑞士鐵路更特別安排行李「door to door」服務，直接將客人的行李運送至下一個酒店，讓遊客更自在輕鬆地享受鐵道火車旅遊！

瑞士鐵路旅遊11天

（三大鐵路~伯爾尼快車，冰河列車，黃金列車； 三大山峰~魔女峰，少女峰，葛納葛特）

出發日期：2024年7月10日至10月31日（11天）

價格：每位HK$34,999起

意大利鐵路旅遊11天

（法拉利高速列車ITALO， 游走羅馬，佛羅倫斯，錫耶納，拉斯佩齊亞（五漁村），米蘭，威尼斯）出發日期：2024年7月10日至10月31日（11天）

價格：每位HK$28,999起

法國鐵路旅遊13天

（里昂、亞維農、尼斯、馬賽、波爾多、巴黎、法國TGV高速列車）

出發日期：2024年7月10日至10月31日（13天）

價格：每位HK$28,999起

英國鐵路旅遊12天

英格蘭（倫敦、約克、曼徹斯特、巴芙、比斯特購物村）、蘇格蘭（愛丁堡、格拉斯哥）

出發日期：2024年7月10日至10月31日（12天）

價格：每位HK$29,999起