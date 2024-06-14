【是日通勝】

農曆五月初九

甲辰年 庚午月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：理髮、掃舍、祭祀

忌：交易、作灶、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：花錢買件禮物送給另一半，對方會很感動！

金牛座：容易為小事而動氣，今天保持低調免惹禍。

雙子座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

巨蟹座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

獅子座：愛情運下跌，倒不如專心工作，自我增值。

處女座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

天秤座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

天蠍座：勿高估自己的辦事能力，以免身體吃不消。

人馬座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

山羊座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

水瓶座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

雙魚座：感情發展處於膠着狀態，單身者要有耐性。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）兔 多阻滯

鼠：工作表現未達預期，內心感忐忑不安。

牛：早睡早起身體好，必須注意作息習慣。

虎：堅持為目標奮鬥，不難獲美好的結果。

兔：是日沖煞，工作多阻滯，分心惹的禍！

龍：事業運不佳，帶着情緒開工會更大鑊！

蛇：小心駛得萬年船，處理文書不可大意。

馬：運氣普通，無論做甚麼都要醒醒定定。

羊：工作順利，可多花時間享受二人世界。

猴：有利事業的貴人出現，發展前景光明。

雞：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

狗：說話要經大腦，以免在無意中得罪人。

豬：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

一山還有一山高 左輔星

山管人丁水管財，這是自古以來都是風水上的口頭禪，不懂風水玄學的人都知道。一山還有一山高，人外有人，天外有天。這就是山代表人的本領，不可自以為是，這山高還有他山高，這是以山比喻為人最好的例子。

八白左輔星在下元八運，大家常常說八白財星，明明說是山管人丁水管財，為何八白是財星？八白左輔星配卦為艮卦，艮卦為山，所以山就是八白左輔星，位居東北方，而位居西南的坤卦為二黑巨門星。八白與二黑為合十，又中宮五黃男女之奇局方，五行皆屬土。

巨門星是財星，二黑是病星，坤為大地，八白為輔助在武曲星乾卦之左，為文星，艮山人丁。這是艮坤兩卦互動，巒頭巨門財星為艮卦。以上的資料，坤艮互動與巒頭理氣互動，這樣複雜的互動關係中，創下我們現在所運用的風水理論。

北斗七星第八顆星。左輔星是第六顆星開陽武曲星之左，因為北斗七星中有兩顆暗淡的星，在第六顆星，開陽之左右，為左輔右弼。不論北斗星或風水九星的配卦是如何，八白財星不同於水管的財星，八白管的是人流多而旺的財星。