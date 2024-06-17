《慶餘年》第3季證實籌備中　肖戰消失原因曝光

第16屆海峽影視季14日至16日於廈門舉行，並於15日晚頒發最受台灣觀眾歡迎嘅內地電影、電視劇，分別由《消失的她》、《慶餘年2》獲獎，對於電視劇《慶餘年》收視口碑雙豐收，出品方負責人接受訪問時，感謝觀眾對第1季嘅熱烈回響之餘，亦感謝一眾演員願意配合完成拍攝，如今第2季可以有大半嘅原班人馬回歸演出，更係非常幸運嘅事。

時隔5年先推出第2季嘅《慶餘年》，口碑收視雙豐收嘅同時，亦引嚟唔少網友關心第3季幾時先出，對此出品方負責人透露目前第3季劇本處於創作中，至於會唔會原班人馬回歸，佢則表示：「從創作角度來說，當然希望全部回歸，但不意味着能全部湊齊，我們只能盡最大努力達成。」提到拍攝第2季嘅難度則係：「不在片酬而是時間問題，要把演員湊在一起很不容易。」至於預算方面，出品方負責人表示：「從整體上來說，第2季的成本控制也還不錯，所以很難拿錢來衡量第2季是否花更多的錢或會有更大利潤，從我們角求看，脆對對得起觀眾這幾年的等待。」

最後，有份出演第1季卻未有出演嘅流量小生肖戰，雖然引起大量粉絲不滿，但出品方負責人亦解釋道，第2季開拍前，肖戰因《陳情令》爆紅，導致演出時間難以配合，所以先會搵人替代：「每個演員都有自己的粉絲，但我們都是看整體的面貌。」