本日日本：《吉伊卡哇》餐廳全新口味　辣到標淚水？！

是由日本漫畫家ナガノ創作的《吉伊卡哇》（Chiikawa）漫畫系列，描寫主角吉伊卡哇與他的朋友小八貓和兔子的日常故事，改編成動畫後人氣爆燈，並與不少單位有聯乘搞作。其中位於池袋PARCO的「THE GUEST cafe＆diner」去年11月起變身《吉》主題餐廳，人氣一直高企，為給予大家新鮮感，餐廳於即日起將推出多款新食品，以「勾起食欲的HOT祭典」為主題，於《吉》漫畫中挑選一些出現過的食物，包括兩款主食、1款三文治、1款甜點及4款飲品，部分加入了辛辣的味道，在炎炎夏日為味蕾帶來刺激，例如美味鬼咖喱、兔兔曬太陽漢堡、吉伊卡哇和小八貓的墨西哥薄餅、小八貓的雪糕三文治、飛鼠和古本好朋友啫喱飲品及溫泉風乳酪飲品，當中的美味鬼咖喱便有吉伊卡哇辣到冒汗標淚水的圖案，令好辣朋友十分期待！若你不好辣也沒相干，餐牌內的其他食品亦會如常供應。同場還有多款限定商品，包括黑色咖喱碟、餐碟、玻璃杯、手巾、T-shirt、手提袋、證件套、貼紙、鎖匙扣等，各位粉絲準備大買特買，不過記得要先前預約！