品嘗正宗潮汕風味　本地薑火鍋店推出潮汕手切牛肉火鍋

【潮汕手切鮮牛肉套餐（3-4位）】僅$498（原價$698）便可吃到六種不同部位的牛肉，既有鮮爽嫩滑的牛胸油和牛嫩肉，也有肉味濃郁的鮮牛肉和牛展，還有彈牙爽口的牛丸和多重口感的牛雜，讓你欲罷不能，鮮濃肉味一口接一口，沉醉在鮮牛味爆棚的世界裏。（客戶提供）

【營業資訊】近年港人北上消費熱潮不減，當中最受熱捧之一的美食選擇就是潮汕牛肉火鍋。潮汕牛肉火鍋主打手切新鮮牛肉，用清水或清湯為鍋底滾燙牛肉，食出牛肉鮮嫩的原汁原味。掀起一波牛肉熱潮，「潮」到衝過羅湖。正冬火鍋料理、富城火鍋海鮮酒家重磅推出潮汕手切牛肉火鍋，讓大家不用過關北上就可以本地嘆到正宗潮汕牛肉火鍋同步推出潮汕手切鮮牛肉套餐，適合三至四人享用原價$698現特價僅需$498，套餐包括潮汕鮮牛肉、潮汕牛𦟌、手切牛胸油、手切牛嫩肉、新鮮牛雜拼及潮汕牛丸各一份享用套餐更可獲免費自家熬煮的美味牛骨清湯鍋底，豐盛誘人的潮汕牛肉火鍋盛宴定能滿足你的饕餮品味。

生日額外加送優惠凡當月生日之客人惠顧上述套餐更可免費獲贈價值$268的一份牛胸油牛舌雙拼一眾壽星翁們可以享受雙重優惠！

正冬火鍋料理、富城火鍋海鮮酒家所提供的新鮮手切的潮汕牛有多種部位供應如吊龍、匙仁、牛尾等，吊龍肉位於牛頸脊，口感細膩嫩滑，是大多數部位中肉味最濃的；匙仁肉位於牛肩胛，因該部位牛經常運動，所以口感爽脆有嚼頭。而本地火鍋店較為罕有的部位是牛胸油及牛雜則是港人至愛。每一片肉都是由師傅手起刀落即叫即切，為顧客帶來滿滿鮮味，務求讓各位牛魔王的味蕾捲起一場滋味風暴。

正冬及富城共三間分店於即日起供應潮汕手切鮮牛肉套餐（3-4位適用）。

分店地址及電話：

正冬火煱料理

地址：旺角太子道西103-107號地舖

電話：2392 3610

富城火鍋海鮮酒家

分店：黃大仙

地址：黃大仙環鳳街33號鳳祥樓1樓

電話：2320 2700

分店：太子

地址：太子運動場道21-27號運泰大廈地舖

電話：2380 0963