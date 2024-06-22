炎明熹傳離巢　冼靖峰：佢係咪留喺TVB都係Gigi！

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）和「妍究生」（粉絲䁥稱）預祝6月26日27歲生日，除胞妹黃千如出席外，還有冼靖峰（Archie）及趙小婷（Pamela）。被胞妹攬住狂錫的Janees，表示生日願望是自己和身邊朋友都身體健康，而她首支派台歌亦即將面世，對於勝出比賽後，等待多時仍未有自己的歌曲，她自言雖心急有好作品，但覺得好作品需要時間等待，亦不覺得無綫將資源全投於在炎明熹（Gigi）或姚焯菲及冼靖峰身上。

她又謂因拍劇集《麻雀樂園》而跟郭柏妍成為好友，本有邀請她出席生日會，只是她忙拍劇未能到賀，她指跟郭柏妍有緣：「我哋係同一個「妍」字，又係97寶寶。」問到「魔音柏妍」可有請教她唱歌？她直認有請教，她覺得對方有機會改善：「只要有把聲音就可以唱歌，佢魔道唔係好高啫，其實佢唱得幾好嘅，我覺得只要有信心就會唱得到，先至唱得好，之後相信有合唱機會。」

而Archie則稱來還人情，因之前Fans聚會時就請得Janees任嘉賓，令他有時間休息及換衫。問到「聲夢」隊友Gigi傳離巢，他直認有探討過，不過最後答案留待當事人自己交代 ：「我哋都想知發生咩事。（你有冇問Gigi？）唔講咁多畀你哋知啦，尊重番佢。（如果Gigi離開係咪可惜？）唔好話用可惜呢個形容詞，無論Artist去邊度，最重要係Artist本身，佢係咪留喺TVB都係Gigi，我相信無論佢點，佢嘅Fans都會鍾意佢，下次見佢都畀啲空間佢。」