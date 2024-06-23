《福祿壽訓練學院》黃建東扮蘇永康好神似

無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》中，黃建東發揮扮嘢才華，戴假髮及有色太陽眼鏡扮蘇永康跳唱《從不喜歡季節的火花》，由於形神俱似大獲好評，連評判都畀Like，又指愛他扮得夠「衰格」，不過就有網民聲稱要報案，因覺得他醜化了蘇永康。

自言不擅長扮型的黃建東，表示塑造「So健康」，在外型上花心思外，在歌詞上亦落了苦功，他說：「其實今次扮蘇永康本身係改晒歌詞唱另一首歌，不過比賽前幾日知道唔可以改歌詞，所以臨時改用另外兩首歌做medley。」又多謝大家支持，期待總決賽可以送一個更精彩更搞笑同埋更有創意的演出。

至於之前扮過黃家駒，現再扮許志安的馮彥中（Scott），其造型亦有點「出事」，皆因「假鼻」過大而失真，他說：「其實要扮許志安，之前落咗好多工夫，個假髮要染成粉紫色，仲要曬乾佢，對翼就靠道具部同事，不過孭咗對翼又『聚』又箍得好緊，搞到有啲寒背，眼又用咗拉眼技術，戴個假髮都成個鐘，至於鼻來嚟用鼻托技術，只係放喺個鼻時，個支架又篤到我個鼻有鼻敏感問題，擔心會影響演出，所以最後用咗個假鼻，不過都有啲大個，呢個造型前後都搞咗3個鐘架。」

本身從事音樂教育及音樂製作及餐廳酒店彈唱的他說：「對於舞台上嘅表演仲有好多地方要學習，但享受跟時間競賽，活到老學到老，充實人生。能與東東（黃建東）前輩同台演出係榮幸。謝謝教導過我及支持過我的每一個你們。我會繼續努力。」